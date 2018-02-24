Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 10:38

(Özel) 700 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, büyük ilgi görüyor

Kastamonu’da 700 yıllık olduğu belirlenen el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, camiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi görüyor.

(Özel) 700 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, büyük ilgi görüyor

24 Şubat 2018 10:38


Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli Köyü Camii’nde muhafaza edilen ve yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenen tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler, camiyi ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi görüyor. Camide ayrıca 300 yıl önce yaşadığı düşünülen Şeyh ismindeki zatın, asası ile tespihi de muhafaza ediliyor. El yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzlerin camiyi büyük ilgi gördüğünü belirten Bereketli Köyü Muhtarı Turhan Şaduman, “Bereketli Köyümüzün Şeyhoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Şeyh ismindeki zatın 250-300 yıl önce yaşadığını ve ondan kalan tespih ile asası camimizde muhafaza edilmektedir” dedi.



Camilerinin de 800 yıllık olduğunu söyleyen Şaduman, “Bereketli Köyümüzün 800 yıllık tarihi camisinin yaklaşık 650-700 yıllık 57 adet bulunan cüzleri var. Bunlar tarihi el yazması şeklindedir. Bereketli köyümüzün Şeyhoğlu Mahallesi’nde bulunan Kesikbaş Türbesi var. Kesikbaş Türbesindeki şehidimizin kafatası bulunuyor. Yaklaşık 700 yıl önce meydana gelen savaşta şehit oluyor ve kellesi yuvarlanarak köyümüze kadar geliyor. Şehidimizin kafatası burada, bu türbede muhafaza ediliyor. Türbenin Ağlı Kalesinde Bizanslılar zamanında yaşanan savaştan ve bu savaşta şehit düşen bir zata ait olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.


Tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler hakkında bilgi veren Şaduman, "Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hocaları da gelerek incelemelerde bulundu. Tarihi el yazması bu cüzlerin 700 yıllık olduğunu belirlediler" şeklinde konuştu.


Bereketli Köyü Cami İmam Hatibi Malik Kılınç ise "Camimize ait olan Candaroğulları Beyliğine ait tarihi cüzlerimiz, en eskisi 700 yıllık olduğu belgelenmiştir. Bu cüzler o dönemde yazılmış, daha sonra yenilenmiş ama cüzlerin en eskisi 700 yıllıktır. Camimize ait demirbaşa kayıtlı olup şuanda da halen camimizde muhafaza edilmektedir. Bu cüzlerimiz camimize ait tarihi eserlerimizdir" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç