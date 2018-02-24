Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Bereketli Köyü Camii’nde muhafaza edilen ve yaklaşık 700 yıllık olduğu belirlenen tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler, camiyi ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi görüyor. Camide ayrıca 300 yıl önce yaşadığı düşünülen Şeyh ismindeki zatın, asası ile tespihi de muhafaza ediliyor. El yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzlerin camiyi büyük ilgi gördüğünü belirten Bereketli Köyü Muhtarı Turhan Şaduman, “Bereketli Köyümüzün Şeyhoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Şeyh ismindeki zatın 250-300 yıl önce yaşadığını ve ondan kalan tespih ile asası camimizde muhafaza edilmektedir” dedi.

Camilerinin de 800 yıllık olduğunu söyleyen Şaduman, “Bereketli Köyümüzün 800 yıllık tarihi camisinin yaklaşık 650-700 yıllık 57 adet bulunan cüzleri var. Bunlar tarihi el yazması şeklindedir. Bereketli köyümüzün Şeyhoğlu Mahallesi’nde bulunan Kesikbaş Türbesi var. Kesikbaş Türbesindeki şehidimizin kafatası bulunuyor. Yaklaşık 700 yıl önce meydana gelen savaşta şehit oluyor ve kellesi yuvarlanarak köyümüze kadar geliyor. Şehidimizin kafatası burada, bu türbede muhafaza ediliyor. Türbenin Ağlı Kalesinde Bizanslılar zamanında yaşanan savaştan ve bu savaşta şehit düşen bir zata ait olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim ve cüzler hakkında bilgi veren Şaduman, "Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hocaları da gelerek incelemelerde bulundu. Tarihi el yazması bu cüzlerin 700 yıllık olduğunu belirlediler" şeklinde konuştu.

Bereketli Köyü Cami İmam Hatibi Malik Kılınç ise "Camimize ait olan Candaroğulları Beyliğine ait tarihi cüzlerimiz, en eskisi 700 yıllık olduğu belgelenmiştir. Bu cüzler o dönemde yazılmış, daha sonra yenilenmiş ama cüzlerin en eskisi 700 yıllıktır. Camimize ait demirbaşa kayıtlı olup şuanda da halen camimizde muhafaza edilmektedir. Bu cüzlerimiz camimize ait tarihi eserlerimizdir" ifadelerini kullandı.