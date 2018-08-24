(Özel) 8 evin küle döndüğü yangında mutfak tüpü patlamadı

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Mısmılağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikten kaynaklandığı iddia edilen yangında 8 ev tamamen yandı. Yangına Tosya, İskilip ve Bayat belediyesine ait 7 yangın söndürme aracı müdahale etti. Yangın, sabaha kadar süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrası olay yerinde iş makineleri ve ekipler tarafında enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Usta’ya ait küle dönen evde mutfak tüpünün patlamadığı görüldü.

"Tüp patlasa büyük bir facia olurdu"

Köy sakinleri "Eğer o anda bu tüp patlamış olsaydı hem ölümlü bir olaya sebebiyet verirdi hem de yangının diğer evlere yayılmasına neden olurdu. Yangının o dehşet anlarında itfaiye ekipleri ve köylüler söndürme çalışmalarına katılarak yoğun bir mesai harcamışlardı. O dakikalarda bu tüp patlasa büyük bir facia olurdu" dedi.

"Tüp patlasa evde 7 kişi yanardı"

Evi tamamen yanan 77 yaşındaki Ahmet Usta ise çok şaşırdığını ifade ederek, "Saat 10.00 sıralarında bir komşu kapımızı çalarak ’evin yanıyor sen ne duruyorsun?’ diye bağırması ile evden kaçarak kurtulduk. O anda evde 7 kişiydik. Hiçbir şey alamadık pijama ile kaçarak canımızı zor kurtardık. Eşyalarımız tamamen yandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve yatak yorgan her şey yandı. Benim evin üstünde kardeşimin evi vardı o da yandı. Onun evinde kimse yoktu ve mutfağındaki tüp patlayarak benim evin çatısına düştü ve benim evde yanmaya başladı. Tabi biz bunun farkında değiliz. Eğer bizim mutfaktaki tüp patlasaydı o anda evde 7 kişiydi biz o yangında yanardık. Yardım istiyorum, hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu.