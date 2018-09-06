Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 15:46

Özel Anadolu Hastanesi, Kastamonuspor’a sponsor oldu

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, bu yıl ilk kez Akademi Ligine katılacak olan Kastamonuspor 1966’ya sponsor oldu.

Özel Anadolu Hastanesi, Kastamonuspor’a sponsor oldu

06 Eylül 2018 15:46


Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu Altyapı Sorumluları, bu yıl ilk kez katılacakları Akademi Ligine sponsor olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti. Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu Altyapı Sorumlusu Ferhat Ülger ve Altyapı Koordinatörü Yasin Gezgin, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç’ı ziyaret etti. Ziyarette Ülger ve Gezgin, bu yıl ilk kez Akademi Ligine katılacak olan Kastamonuspor 1966’ya sponsor olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
22
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç