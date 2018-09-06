Özel Anadolu Hastanesi, Kastamonuspor’a sponsor oldu

Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu Altyapı Sorumluları, bu yıl ilk kez katılacakları Akademi Ligine sponsor olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesini ziyaret etti. Kastamonuspor 1966 Yönetim Kurulu Altyapı Sorumlusu Ferhat Ülger ve Altyapı Koordinatörü Yasin Gezgin, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç’ı ziyaret etti. Ziyarette Ülger ve Gezgin, bu yıl ilk kez Akademi Ligine katılacak olan Kastamonuspor 1966’ya sponsor olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine teşekkür ederek, plaket takdim ettiler.