(Özel) Daday etli ekmeği, Türkiye'de ve dünyada lezzetini tescilledi

Binlerce yıllık bir kültür birikimi ve il sınırlarındaki coğrafi çeşitliliğin yemek kültürünün zenginliğinde de kendisini oldukça gösteren Kastamonu'da yaklaşık 150 yıllık etli ekmek coğrafi işaret alarak adını ve lezzetini hem Türkiye'de hem de dünyada tescilledi.

Kastamonu'nun sembol yemeklerinden birisi olan Daday etli ekmek lezzetini tescilledi. Kastamonu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin yemeden gitmediği etli ekmek incecik açılan hamurun arasına önceden dövülerek hazırlanan kıyma koyularak ocakta sac üstünde arkalı önlü çevrilerek yapılıyor.

Daday'da dede mesleği olan etli ekmek yapımını 4 kuşaktan beri sürdüren Usta Berat Memiş, "Etli ekmeğimizin ünü Türkiye'de zaten biliniyordu. Belediyemiz de coğrafi anlamda işaret alarak ekmeğimizin tescillenmesi bizleri mutlu etti. Özelliği ise dededen toruna nasıl gördüysek o şekilde yapıyoruz. Et olarak yerli hayvan kullanıyoruz. Eti kendimiz işliyoruz. Taş fırında pişmesi en büyük etken. Üretim sonbahar ve kış aylarında düşse de yaz aylarında özellikle dışarıdan gelen müşterilerimizle çok yoğun geçiyor" dedi.

"Konya etli ekmeğine pide olarak bakıyoruz"

Konya etli ekmeğine pide olarak baktıklarını ifade eden Berat Memiş, "Hafta sonlarımız daha yoğun geçiyor. Genelde Konya mı Kastamonu mu tartışması oluyor. Biz Konya'ya etli ekmek olarak değil pide olarak bakıyoruz. Etli ekmeğin kalbi Daday'dır. Etli ekmeğimizi tanıtmış olmak ve müşterilerimizin çoğunluğunun dışarıdan olması bizi fazlasıyla memnun ediyor. Bunu kalite ve yapılan emeğin karşılığı olarak görüyoruz. Ekmeğimizin hamurunu bir gün önce kalan hamurdan mayalıyoruz. Mideye dokunmaması için hazır maya kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Etli ekmeğimiz tescillendi"

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, "Daday etli ekmeği ve atlarıyla öne çıkan bir ilçedir. Şu anda etli ekmek denince ne Konya ne Kastamonu. Önce Daday akla gelir. Lezzeti ve yapılış şekliyle gerçekten çok güzel yapılıyor ve biz bunu Daday Belediyesi olarak tescilini yaptırmış durumdayız. 2 yıl önce müracaatımızı yaptık. 2 yıllık mücadelemizin sonucunda etli ekmeğimiz tescillendi ve şu anda tek etli ekmeğin Daday'da yapıldığı onaylandı. Bizler de bu günden itibaren etli ekmeği Daday dışında yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Lezzetiyle, tadıyla tek etli ekmek Daday'da yenir diyoruz. Herkesi Daday'a davet ediyorum ve etli ekmeğimizin tadını görmelerini istiyorum. Daday dendiği zaman ilk akla etli ekmek geliyor. Kastamonu'da ve Türkiye'nin neresinden olursa olsun geldiklerinde Daday'a geliyorlar ve yaptıkları ilk iş etli ekmek yemektir. Etli ekmek tescillendikten sonra biz bunun güvencesini de almış olduk. Belediye adına bu tescili yaptırdık. Bu uzun süren bir mücadeleydi. Ama 2 yıllık bir mücadelenin sonucunda etli ekmek tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandı.