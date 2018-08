(Özel) Gurbetçi vatandaş, köyündeki iki camiye minare yaptırdı

Avusturya’da 30 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaparak doğduğu yer olan Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı İshakça Köyüne yerleşen 57 yaşındaki Kemal Kara, kendisini köyünün eksik olan sorunlarına adadı. İshakça Köyünde minaresi bulunmayan iki köy camisi için kolları sıvayan hayırsever vatandaş Kemal Kara, önce camilerin eksik olan deklarasyonunu yaptı, daha sonra ise minarelerini yaptırarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu.

Yurtdışında inşaat sektöründe çalışan Kemal Kara, İshakça Köyü Merkez Camisine inşa edilen minarenin ustalığını da kendisi yaptı. Kendisini ve imkanlarını köyünün sorunlarına adayan hayırsever Kemal Kara, aynı köyün alt mahallesinde 1995 yılında yapılan ve hiç minaresi olmayan köy camisine de çelik konstrüksiyonlu minare yapılmasını sağladı.

Köy sakinleri, caminin yapıldığından beri minaresi olmayan camiye minare kazandıran Kemal Kara başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Cemal Eren, “Ben camimizin minaresini yaptıranlara çok teşekkür ediyorum. Köyümüzü güzelleştiren arkadaşlarımıza ve öncülük yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

İstanbul’da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Oktay Kara da, “Köyümüzde yapıldığından beri yaklaşık 26 seneden beri camimizin minaresi yoktu. Bugün yapılmasına vesile olanlara çok teşekkür ederim. Kendi payıma aşırı mutluluk duydum emeği olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mustafa Başkut ise, “1995 senesinde inşaatına başlanan camimizin 1996 yılında açılışı yapıldı. O zamandan bu zamana kadar maddi imkansızlıklar minaremizi kurduramadık. Bugün sebep olan önderlik yapan Kemal Kara bu hayırlı işe önder oldu. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mustafa Ok, İshakça Köyü Merkez Camisinin yapımını ve maddi giderini karşılayıp ustalığını yapan hayırsever Kemal Kara’ya teşekkür etti. Ok, “Köyümüzün her iki camisinin minaresini tek başına hayırsever kardeşimiz yaptırmıştır. Gayretlerinden dolayı kendisine köyümüz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mustafa Çetinkaya da, “Biz köyümüzü ve camimizi böyle fakirlikten kendi imkanlarımızla yaptık. Minaresini yapacak gücümüz yoktu, Kemal Kara Avusturya’dan geldi minaremizi yaptı. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

Her iki caminin de minaresinin yapılmasında büyük emeği olan hayırsever vatandaş Kemal Kara, “Her iki camimizin yapılmasında öncülük yapmak bana nasip oldu. Hep beraber birlik olduk ve böyle güzel eserler ortaya çıktı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Elimizde imkanlar oldukça köyümüzde daha da güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

İshakça Köyünde her iki camiye yapılan minareler, kesilen kurbanın ve okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualarla hizmete açıldı.