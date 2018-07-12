Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:08

(Özel Haber) Başıboş köpeklerin kaldığı barınak yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bürnük köyü mevkiinde başıboş köpeklerin kaldığı barınak çıkan yangında kül oldu.

(Özel Haber) Başıboş köpeklerin kaldığı barınak yandı

12 Temmuz 2018 11:08


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki yıldır çok sayıda sahipsiz köpeğin yaşadığı barınakta yangın çıktı. Orhan Taviloğlu isimli hayvanseverin haftada 3 gün yaklaşık 45 kilometre yol katederek köpeklere yiyecek vermesi ile gündeme gelen barınak, yangında kül oldu.


Hayvansever Orhan Taviloğlu, başıboş köpeklerin bulunduğu alandaki barınağın yanması ile ilgili, "Ben yaklaşık iki yıldır her hafta kendi özel arabam ile 45 kilometre yol gelerek aç ve susuz hayvanlara yemek ve su vermekteyim. Geçtiğimiz günlerde tekrar geldiğimde bu köpeklerin soğuk kış günlerinde başlarını soktuğu ve hayvanseverlerin içine mama koyduğu barınağı yanmış şekilde buldum. Çevrede bulunan vatandaşlar hayvan barınağının akşam hava karardığında yanmaya başladığını söylediler. Ben tek başıma bu hayvan barınağını yaptıramam. İlçemizdeki yetkililerden ve hayvanseverlerden bu alana yeniden köpek barınağı yapılmasını rica ediyorum’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç