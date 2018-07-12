(Özel Haber) Başıboş köpeklerin kaldığı barınak yandı

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki yıldır çok sayıda sahipsiz köpeğin yaşadığı barınakta yangın çıktı. Orhan Taviloğlu isimli hayvanseverin haftada 3 gün yaklaşık 45 kilometre yol katederek köpeklere yiyecek vermesi ile gündeme gelen barınak, yangında kül oldu.

Hayvansever Orhan Taviloğlu, başıboş köpeklerin bulunduğu alandaki barınağın yanması ile ilgili, "Ben yaklaşık iki yıldır her hafta kendi özel arabam ile 45 kilometre yol gelerek aç ve susuz hayvanlara yemek ve su vermekteyim. Geçtiğimiz günlerde tekrar geldiğimde bu köpeklerin soğuk kış günlerinde başlarını soktuğu ve hayvanseverlerin içine mama koyduğu barınağı yanmış şekilde buldum. Çevrede bulunan vatandaşlar hayvan barınağının akşam hava karardığında yanmaya başladığını söylediler. Ben tek başıma bu hayvan barınağını yaptıramam. İlçemizdeki yetkililerden ve hayvanseverlerden bu alana yeniden köpek barınağı yapılmasını rica ediyorum’’ dedi.