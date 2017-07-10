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10 Temmuz 2017 11:48

(Özel Haber) Ekmek teknesi çekiciyi, gelin arabası yaptı

Kastamonu’da çekici servisi hizmeti vererek geçimini sağlayan damat, ekmek teknesi olan çekiciyi gelin arabası yaptı.

(Özel Haber) Ekmek teknesi çekiciyi, gelin arabası yaptı

10 Temmuz 2017 11:48


Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde dünya evine giren bir çift, gelin arabası olarak süsledikleri çekiciyle konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti. Çekici servisi hizmeti vererek kazancını sağlayan Damat Cihat Subaşı, eşine sürpriz yapmak için gelin arabası olarak süslettiği ve şoförlüğünü yaptığı ekmek teknesi çekiciyle gelini almaya gitti. Çekiciyle gelin Nurhan Köseoğlu’nu davul-zurna eşliğinde baba ocağından alan Damat Cihat Subaşı, gelini aldıktan sonra yaylaya giderek piknik yaptı. Yayladaki eğlencelerin ardından Damat Cihat Subaşı ve Gelin Nurhan Köseoğlu çifti, çekiciyle şehir turu atarak düğün salonuna ulaştı. Düğün salonu önünde çekiciden inen çift, salona birlikte girdi.


Güngör Oto Kurtarmanın sahibi Damat Cihat Subaşı, en mutlu günlerinde farklılık oluşturmak için çekiciyi gelin arabası yaptıklarını belirterek, “Çekiciyi gelin arabası yapmak benim çocukluk hayalimdi. Bu mesleği 9 yaşında başladım. Hep benim hayalimdi, kendi düğünümde çekiciyi gelin arabası yapacağım diye. Bende düğünümde gelin arabasını çekiciden yaptım” dedi.


Çekicinin kendisinin ekmek teknesi olduğunu söyleyen Damat Cihat Subaşı, “Babam ile birlikte çalışıyoruz. Seydiler ilçesinde çekici servisi hizmeti veriyoruz. Buradan başka ilçelere de talep olduğunda gidiyoruz” diye konuştu.


Damat Subaşı, “Çok mutluyum” şeklinde konuştu.


Gelin Nurhan Köseoğlu ise, güzel bir günde evlenmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.




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