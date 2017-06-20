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20 Haziran 2017 10:48

(Özel haber) Güpegündüz camını kırdığı büfeyi soydu

Kastamonu’da güpegündüz bir büfeye girerek çamlarını kıran ve yiyecek ile içecek alan hırsızın görüntüleri anbean kameraya yansıdı.

(Özel haber) Güpegündüz camını kırdığı büfeyi soydu

20 Haziran 2017 10:48


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde bulunan büfeye elinde mermer parçasıyla gelen hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı. Elindeki mermer ile büfenin camlarını kıran hırsız, büfeden bir miktar yiyecek ve içecek aldığı görüldü. Daha sonra büfeden uzaklaşan hırsız, kısa süre sonra tekrar geri gelerek bu sefer dondurma tezgahını inceledi ve alacak başka bir şey bulamayınca büfeden uzaklaştığı görüldü.


Büfenin camlarının kırık olduğunu gören iş yeri sahibi, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hırsızın, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edildi. İsmi Ö.Ö. olduğu öğrenilen hırsızın, psikolojik sorunları olduğu ve yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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