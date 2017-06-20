(Özel haber) Kastamonu’da 14 köpek ile 18 kedi, zehirlenerek öldürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Yenice Köyünde bulunan 14 sokak köpeği ile 18 sokak kedisi, zehirlenerek öldürüldü. Şikayet üzerine Yenice Köyüne gelerek incelemelerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ile jandarma güçleri, numune aldı. Alınan numunelerden henüz sonuçların çıkmadığı belirtildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin köylerine gelerek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, “Fakat hayvanların neden öldüğünü tam olarak tespit edemediler. Ama bile bile zehirlenme yaptılarsa bu iyi bir şey değil. Bunu biz kabul etmiyoruz. Eğer gerçekten köpekler ve kediler zehirlendiyse bu mübarek ayda bu hiç iyi olmadı. Sokak köpeklerinin, kedilerinin böyle ölmesininin sebebini henüz tespit edememişler. İncelemelerin sürdüğünü söylediler” dedi.

Yenice Köyü’nde ikamet eden Halit Azman ise, köylerine başıboş köpeklerin bırakıldığını ifade ederek, “Ben hayvanları seviyorum. Bu yüzdende bu hayvanlara sahip çıktım ve onlara yemek verdim. Fakat köyde ikamet ettiğimiz için bu hayvanlar, köyümüzde bazı hane sahiplerini rahatsız etti. Aç dönemlerinde galiba tavuk yemiş. Tavuğu telef olan vatandaş, köpekleri öldüreceğim diye söylenip duruyordu. Teravih Namazına gidiyorduk, namaza giderken hayvanlar gezeliyordu, daha ölmemişti. Namazdan çıkışta evimize giderken baktık ki köpeklerden bazıları ayrı ayrı yerlerde ölmüş. Ben köpeklerin öldüğünü görünce çok sinirlendim. Ertesi günde kedilerin öldüğünü gördüm. 15-20’ye yakın kedimiz öldü. Mahallede bu zehirlerin nereye atıldığını bilmiyoruz. Her gün yaşayan kediler, köpekler bir anda ölmeye başladılar. Hayvansever olarak biz bunlara tepki gösteriyoruz. Biz, telef olan köpek ve kedileri kaldırdık ve bazılarını gömdük. Şikayetçiyiz” diye konuştu.

Toplamda 14 kedi ile 18 köpeğin telef olduğunu anlatan Azman, “Bu ölen kedi ve köpeklerin çoğunun yavrusu var. Yavruların bazıları öldü, bazıları da yalnız kaldı. Bu mübarek aydı bu kadar caniliği ben bir insana yakıştıramıyorum. Halen kediler, köpekler ölüyor. Bunu yapan nasıl bir insandır, nasıl bir vicdan taşıyor, anlamakta güçlük çekiyoruz. Olaya muhtara bildirdik, jandarmaya giderek şikayetçi olduk” şeklinde konuştu.

“Camiye teravih namazına giderken hayvanları sevmiştim” diyen Yenice Köyü sakinlerinden Necip Azman da, “Namazdan çıkınca köyde köpekler ölüyor dediler. Bende ne zaman ölüyorlar, şimdi ben onları sevdim geldim dedim. Gidip baktığımda namazdan önce sevdiğim hayvanların hepsinin öldüğünü gördüm” ifadelerini kullandı.

Teravih namazından çıktıktan sonra eve giderken kedi ve köpeklerin telef olduğunu gördüklerini söyleyen Temel Azman ise, şöyle konuştu: “Teravih Namazından çıkıp geldim. Eve giderken iki tane köpeğin yattığını gördüm. Önce uyuyor zannettim, daha sonra köpeklerin telef olduğunu gördük. Ağızlarından köpükler geliyordu, zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız, bu olayın takipçisi olacağız”

Yenice Köyü sakinlerinden Azime Davar da, şunları söyledi: “Camiden çıkıp evimize giderken hayvanları yerde yatarken gördük. Biz buna büyük tepki gösterdik. Telef olan kedilere ve köpekleri nasıl bir zehir verildiğini bilmediğimiz için bir şey yapamadık. Mahallemizde telef olan hayvanları kaldırdık ve defnettik. Hayvanlarımızın bazıları halen ölmeye devam ediyor. Bu hayvanlara nasıl bir zehir verildi anlamış değilim”

Yenice Köyü sakinlerinden Şadiye Taşkıran da, şunları kaydetti: “Mahallemizde ne kadar kedi varsa, ne kadar köpek varsa hepsi telef oldu. En az 14 tane köpek telef oldu. Evimin yanında halen 4 tane köpek leşi var. Telef olan köpek ve kediler artık kokmaya başladı. Bu sene bahçemizden hiçbir şey yiyemeyeceğiz, çocuklarımızda bir şey yiyemeyecek. İlkin hayvanların nerede öldüğünü anlayamamıştık ama kokular gelmeye başladıktan sonra bulduk. Nasıl bir zehirse hala hayvanlar ölüyor. Zehir atarsın 1-2 tane kedi, köpek ölür. Ama bu zehir yüzüne hala hayvanlar ölüyor. Yağmur yağdığı halde zehrin etkisi halen devam ediyor, hayvanlar ölüyor. Mahallemizde sağ hayvan kalmadı”