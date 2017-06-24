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24 Haziran 2017 09:45

(Özel Haber) Onlar, bayramı çifte yaşadılar

Ramazan Bayramı arefesinde oto yıkamacılar, yufkacılar ve berberler önünde uzun kuyruklar oluşu.

(Özel Haber) Onlar, bayramı çifte yaşadılar

24 Haziran 2017 09:45

Ramazan ayında işleri durgunlaşan esnaflar, bayram arefesinde bayramı çifte yaşadılar.


11 ayın sultanı Ramazan ayının son gününde bayram hareketliliği arttı. Kastamonu’da çarşı-pazara akın eden vatandaşlar, bayramlık alışverişine çıkınca esnafın yüzü de güldü.


Müslüman alemi mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken diğer yandan bayramı karşılamanın da sevincini yaşıyor. Çocuklar, yeni elbise almanın mutluluğunu yaşarken, erişkinler bayram alışverişi için çarşı, pazar dolaşıyor. Son aylarda piyasaların durgunluğundan yakınan esnafın hareketliliği, Ramazan’ın girmesiyle yapılan alışverişlerle biraz daha artmıştı. Şimdi de Ramazan Bayramı, esnafın yüzünü güldürüyor. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, çarşı-pazarda yoğunluğa neden oluyor.


Bayram öncesinde sürücüler, araçlarını temizlettirmek için oto yıkamacılar önünde uzun kuyruklar oluştururken, ziyarete gelen misafirlerine baklava ikram edebilmek için yufkacılarda da yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca berberler, vatandaşların bayram öncesinde tıraş talebine cevap verebilmek için randevu sistemine geçerken, gece geç saatlere kadar iş yerlerini açık tutuyor.


Oto yıkamacı Mustafa Köylüm, Ramazan ayında durgun olan işlerinin bayram arefesinde açılığını ve yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Bayramlarda iş yoğunluğu oluyor. Diğer günler normal. Ramazan ayında işler durgundu. Bayram yaklaşınca işlerimiz biraz yoğunlaştı. İnşallah bayramdan sonra daha da iyi olacak. Otoparkım küçük. 20-25 civarında araç alıyor. Kastamonu’da zaten otopark sıkıntısı var. Yol boylarının halini görüyorsunuz. Bayramın gelmesi ile işlerimiz açıldı. Yüzümüz güldü. İnşallah devamı gelir. Bayramı da erken yaşamış olduk” dedi.


Yufka Ustası Ersin Siviş, “Şu anda biz yufka sunuyoruz. Müşterilerimize yufkayı yetiştirmek istiyoruz. Bayramda kimseyi mahcup bırakmak istemiyoruz. Bayram nedeniyle bayağı bir yoğunluğumuz var. Bayramda tüm yufkacılar biraz yoğun oluyor. Ramazan ayı önceki seneye göre normaldi. Önceki sene işler biraz durgundu. Bayram nedeniyle biraz fazla yoğunluk var ama işler yetişmediği için biraz sıkıntı oluyor. Her zaman işlerimiz aynı olsa daha iyi olur. Bayramda işlerimiz tabiî ki açıldı. Yoğun olduk. Yeğenler geldi yardıma, yengemler geldi yardıma. Aile boyu çalıştığımız için eleman sıkıntısı oluyor. Aile boyu çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.


Yufkacının önünde yaklaşık 15 dakika beklediğini belirten yufka müşterisi Bilal Maraz ise “Yufka alacağım. Bayramda gelene gidene ikram edeceğiz. Hanımlar evde baklava yapmak için yufka bekliyor. 15 dakikadan beri sıra bekliyorum hala sıra gelmedi” ifadelerini kullandı.




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