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(Özel Haber) Tosya'daki 10 Kasım törenine gencin ağlaması damga vurdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma programına bir gencin hüngür hüngür ağlaması damga vurdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programına bir gencin hüngür hüngür ağlaması damga vurdu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında, tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde törenle anıldı. Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saatler 09.05'i gösterdiği sırada hayat 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anlarda asker selamı vererek gözyaşları içinde ağlayan bir genç dikkat çekti.


Tören sonrası yaşadığı duygu dolu anları anlatan Çağrı Seyirdal "Atamıza duyduğum hisler ve ona olan borcum nedeniyle gözyaşlarıma ve duygularıma sahip olamadım. Asker olmak istedim fakat olamadım'" dedi.

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