(Özel haber) Türkiye’nin gençleri Kastamonu’da kaynaşıyor

Kastamonu’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kastamonu Yolkonak Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri kampında Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yaz kamplarına her yıl yüzlerce genç katılıyor. Her kamp döneminde yaklaşık 300 gencin katıldığı kampta, özel olarak hazırlanan eğitim parkurlarında, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi etkinlikler yapılıyor.

Kamp alanına kurulan çadırda hem kültürel faaliyetlere katılacak hem de ebru, el sanatları ve müzik kurslarından istifade edecek gençler, Ramazan ayının başında başladığı faaliyetlerinde kamp süresince tarihçi, sanatçı ve sporcuların da söyleşilerini dinleme imkanı buldu.

Türkiye’nin 13 ilinden Kastamonu’ya gelen 213 kampçı, ayrıca Kastamonu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini de gezerek şehri yakından tanıma imkanı buldu.

Dostlukların temelini bu kamplarda atıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı sorumlusu Yasemin Sabun, Ramazan ayı döneminin en güzel günlerini gençlerle birlikte Gençlik Kampında geçirdiklerini ifade ederek, “13 farklı ilden 2013 kampçı ile birlikte Kastamonu’da aktivitelerimize devam ediyoruz. Gençlik Kamplarımız sadece eğlenmeyi amaçlamıyor aynı zamanda kampa gelen gençlerimize milli, manevi, manevi değerlerini, kendilerini geliştirmelerini, hedeflerine odaklanmalarını sağlıyor. Burada sportif, kültürel birçok faaliyet yapıyoruz. İlk kez paintball oynayan, ilk kez ip parkuruna çıkan çocuklarımız var” dedi.

Gençlik Kampında Ramazan ayının güzelliklerini de yaşamak adına manevi etkinliklerinin olduğunu söyleyen Sabun, “Bu etkinliklerin çocuklarımıza doğru yolu göstermek açısından çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Gençlik Kamplarında dostluk, kardeşlik, ülkelerini seven bir nesil bizim için öncelik olmak üzere olabildiğince birbirlerini doğudan, batıdan farklı farklı illerden gelen öğrencilerimizi aynı odaya yerleştirerek kültür zenginliği de yaşıyoruz” diye konuştu.

“Gençler, kampta hem eğlenirken hem de öğreniyorlar”

Batman’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgi Öğretmeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı Grup Lideri Gülcan Bakır ise, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, “Çocuklara faydalı bilgiler verildiğine inanıyorum. Diğer kamplarda daha çok eğlence üzerine aktiviteler üzerine durulurken burada da daha çok maneviyat üzerine duruluyor. Bu anlamda çocuklara güzel bilgiler verildiğine inanıyorum. Çocuklar maneviyat istasyonunda doğru bildiği yanlışları görüyorlar. Diyanetten gelen hocalarımız, çocuklarımıza bu manada önemli bilgiler veriyorlar. Bunun yanında sportif aktivitelerde devam ediyor. Çocuklar hem eğlenirken hem de öğreniyorlar. Çocukların burada çok şey kazandığına inanıyorum. Bazı kampçılarda çocuklar, yedikleri yemekte israf yapmamayı öğrenmiş. Saatli yatıp kalkmayı öğrendiler. Uyku düzenlerinin daha iyi olduğunu söylediler. Gezilerden çok olumlu dönüşler aldık. Tarihi ve manevi yerleri gezdik, bu anlamda Kastamonu kampı bizleri çok iyi yerlere getirdiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kamptaki etkinlikle yükseklik korkumu yendim”

Kastamonu’daki Gençlik Kampına Afyonkarahisar’dan katılan Hanif Narin de, “Ben aslında buraya gelmiyordum, böyle yerlere çıkmayı sevmiyordum. Geçen sene Çanakkale gezsisine gitmiştim. O geziyi sevince arkadaşlarım teklif etti ve onlarla beraber Kastamonu’ya geldim. Burada yeni arkadaşlıklar edindim. Çok güzel yerler gördük, birlikte her gün etkinlikler yapıyoruz, eğleniyoruz. Ben aslında içine kapanık birisiydim, daha açık oldum, içine kapanık birisi değilim. Benim yükseklik korkum vardı. Dün ki etkinlikle yükseklik korkumu yendim” ifadelerini kullandı.

“Ramazan kampı olduğu için Ramazan’ın maneviyatını yaşadık”

Kastamonu’daki Gençlik Kampına Kırıkkale’den katılan Açelya Bulanık ise, şöyle konuştu: “Bu benim ilk kampım, ilk defa katılıyorum. Ramazan kampı olduğu biraz tereddüt ettim ama geldiğim için çok mutluyum. Ramazan kamplarını hem manevi olarak hem de burada spor aktiviteleri olarak bizim için çok yararlı oldu. Buradaki öğretmenlerle ve farklı bölgelerden gelen arkadaşlarla tanıştım. Hepsiyle tanıştığımız için çok mutluyum. Burası bana çok şey kattı. Manevi anlamda kendimi bulmamı sağladı. Buradaki liderler bize çok iyi davranıyor. Yemekleri yerken burada dökmemeyi, israf yapmama alışkanlığını kazandırdı. Gerçekten artık yemeklerimi dökmeden yiyebiliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum ve seneye tekrar katılacağım”

Şuana kadar İç Anadolu Bölgesinde bulunduğunu belirten Bulanık, şunları söyledi: “Farklı insanlarla tanışamamıştım. Ama buraya Kars’tan gelen var, Iğdır’dan gelen var, Kütahya’dan gelen var, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen farklı insanlar var. Bu sayede farklı kültürler tanıdım. Farklı ağızları gördüm. Bu bana çok güzel geldi. Yeni arkadaşlıklar kazandım. Kastamonu, doğasıyla çok güzel. Ormanın içerisinde çok güzel bir yerde. Bol bol oksijen alıyorum”

“Gençlik Kampında bir sürü arkadaşlarım oldu”

Kastamonu’daki Gençlik Kampına Ardahan’dan katılan Cansu Emen de, şunları kaydetti: “Bizim orası küçük yerler, biz böyle büyük şehirlere gelemiyoruz. Büyük yerler göremiyoruz. Bu bizim için avantaj oldu. Güzel dostluklar edindik. Güzel liderler edindik. Güzel arkadaşlıklar edindik. Karaman olsun, başka yerler olsun, bir sürü arkadaşlarımız oldu. Burası bence çok güzel bir yer. Gençlik Merkezleri böyle bir şey yaparak hem insanları hem de gençleri daha güzel yetiştirmeyi başarıyorlar”

Kastamonu’ya çok beğendiğini ve sevdiğini ifade eden Emen, şöyle devam etti: “Çünkü Ardahan küçük bir şehir, hiç gelişmemiş neredeyse. Doğru düzgün hiçbir şey yok. Ama bu taraflara doğru geldikçe buraların daha geliştiğini görüyoruz. Daha güzelleştiğini görüyoruz. Buraya gelmekle kalp gözüm açıldı diyebilirim, güzel dostluklar edindim. Bir sıcaklık, bir aile yakınlığı duydum diyebilirim”

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Kampları projesi kapsamında Kastamonu’ya Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Kars, Ardahan, Iğdır, Kütahya, Afyon, Uşak, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir’den 213 genç katılıyor. Ayrıca kamp döneminde yapılan sınav sonrası en başarılı genç, umreye gitme hakkı kazanacak.