66 yaşında yatağa mahkum olarak hayatını sürdürün emekli öğretmen Remziye Nalbant, 1994 yılına önce eşini, 2001 yılında ise oğlunu trafik kazasında kaybetti. 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1997 yılında öğretmenlikten emekli olan Remziye Nalbant, kendisi gibi öğretmen olan kızının Trabzon’a atanmasının ardından yapayalnız kaldı.

Emekli öğretmen Remziye Nalbant, 2006 yılında tedavi için yürüyerek gittiği hastanede geçirdiği omurilik operasyonundan sonra felç kaldı. Uzun süren tedavileri sonuç vermeyen Remziye öğretmen, 10 yıldan beri yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. Mahalleli ve Mahalle Muhtarı Mehmet Kalem’in destekleriyle yatağa mahkum yaşayan Remziye öğretmenin günlük işlerini sürdürebilmesi için yanına yardımcı tutuldu. Sık sık mahallelinin de ziyaret ettiği Remziye öğretmeni 24 Kasım Öğretmen Günü’nde de mahallenin öğrencileri yalnız bırakmadı.

Minik öğrencilerden emekli öğretmene sürpriz ziyaret

25 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca binlerce öğrenci yetiştiren Remziye Nalbant, yatağa mahkum olduğu 2006 yılından 2017 yılına kadar geçen süreç içerisinde kapısını mahalleli, muhtar ve öğrencileri dışında çalan olmadı. Meslek hayatını özleyen ve öğrencileri ile birlikte olmak isteyen Remziye Nalbant’a Kastamonu Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem ve küçük öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir sürpriz hazırladı. Öğretmenlerine çiçek ve pasta götüren öğrenciler, Remziye Nalbant’ın öğretmenler gününü kutladı. Yaşları 9 ila 15 arasında değişen 6 öğrencinin öğretmenler günü sürprizi karşısında önce şaşıran Remziye Nalbant, öğretmenler gününde hatırlanmanın mutluluğunu yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin sürprizinde duygu dolu anlar yaşandı.

“Çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayın”

Ziyaretine gelen öğrencilerle tek tek ilgilenen Remziye Nalbant, öğrencilerine derslerinde başarılar dilerken ileride de ne olacaklarını sordu. Emekli öğretmen Remziye Nalbant, bir öğrencisinin ileride ne olacağına karar vermediğini söylemesi üzerine öğrencisine daha yolun başında olduğunu, meslek hayatı ile ilgili karar vermemiş olsa bile ilerleyen dönemlerde düşüncesinin değişeceğini ve çok iyi yerlere geleceğini, çalışmaktan hiçbir zaman geri durmaması tavsiyesinde bulundu.

Mahallede bulunan öğrenciler ile birlikte emekli öğretmen Remziye Nalbant’ı öğretmenler gününü kutlamak için evinde ziyaret ettiklerini ifade eden Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem ise, bu güzel ve özel günde yalnız olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

“Özel günde hocamızın yanındayız”

24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle öğrencilerle birlikte yatağa mahkum halde yaşamını idam ettiren emekli öğretmen Remziye Nalbant’a ‘çam sakızı çoban armağanı’ hediye vererek, öğretmenler gününü kutlamak istediklerini söyledi.

Ziyarette ayrıca pasta keserek Remziye öğretmenin gönlünü hoş etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem, “Remziye Hocamız bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemez. Mahallede bir şey yapacağımız zaman hocamıza danışırız. Hocamızın bilgileri doğrultusunda her zaman hocamızla istişare ederiz. Öğrencilerimiz her zaman hocamızın yanına gelirler. Eksik notları varsa hocamızdan o bilgileri alırlar. Hocamıza yardımcı olmaya çalışırlar. Hocamızın her zaman yanındayız. Bu anlamlı ve özel günde hocamızı ziyarete geldik. Hocamızın yalnız olmadığını hissettirmek amacıyla 24 Kasım’da hocamızın öğretmenler gününü kutladık. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

“Hocamıza yalnız olmadığını hissettirdik”

Arkadaşları ile birlikte Remziye öğretmenlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ziyarete geldiklerini belirten 13 yaşında Merkez Ortaokulu öğrencisi Merve Kesercioğlu da, hocalarına yalnızlığını hissettirmemek için yanında olduklarını kaydetti. Remziye Hocalarını her zaman ziyarete geldiklerini söyleyen Merve Kesercioğlu, “Biz zaten arkadaşlarımızla beraber ara sıra hocamızın yanına gelip nasıl başarılı olabileceğimiz konusunda Remziye öğretmenimizden fikirler alıp, anlamadığımız yerlerde ondan konu anlatmasını istiyoruz. Sağ olsun hocamız bizi kırmayıp bize yardımcı oluyor. Biz hocamızın bazı isteklerini yerine getiriyoruz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Bu anı bana yaşattığınız için çok sevindim”

Muhtar ve öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi karşısında çok şaşıran ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Emekli Öğretmen Remziye Nalbant ise, kendisi için hazırlanan program için herkese teşekkür etti.

25 yıllık memuriyet hayatı olduğunu anlatan Remziye Nalbant, “1997 yılında öğretmenlikten emekli oldum. 1994 yılında eşimi, 7 yıl sonra 2001 yılında oğlumu trafik kazasında kaybettim. Bir kızım var Trabzon’da öğretmenlik yapıyor. Yalnız başıma yaşıyorum. Yanımda bir yardımcı var ve onun sayesinde tüm işlerimi görüyorum. 2006 yılında ameliyatla ilgili felç oldum. 10 yıldan beri yatağa bağımlı hale yaşıyorum. Hastaneye yürüyerek gittim sedye ile çıktım. 1 yıl sedyelik bir bakımım oldu. Tamamen felçtim. Ankara Hacettepe ve GATA’da başta olmak üzere birçok hastanede tedavi olmaya çalıştım. Çok hüzünleniyorum. Bu anı bana yaşattığınız için çok sevindim, mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum”