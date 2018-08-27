Drone üzerindeki kamera ise bu anları saniye saniye kaydetti.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine Kurban Bayramı ziyaretine gelen Serkan Demirel, köy muhtarının talebi üzerine Sırakonak Köyünün tanıtımı için tanıtım filmi hazırlamaya başladı. Bu kapsamda yaylalara çıkan Serkan Demirel, drone ile çekim yaptığı esnada hayvan otlatan bir vatandaşı gördü. Drone ile hayvanları yakından çekmek istersen hayatında ilk kez drone görün Hasan Demir’in tepkisi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Yaylada hayvan otlatan Hasan Demir, üzerine geldiğini düşündüğü droneye elindeki iple karşılık vererek yerinden kalktı ve kaçmaya başladı. Hasan Demir’in ilk kez gördüğü droneye karşı verdiği tepsi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya konuşulan olay sonrası bazı vatandaşlar olaya tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise gülümsemekle yetindi.

Olay sonrası drone ile çekim yapan Serkan Demirel, Hasan Demir’in yanına giderek drone hakkında bilgi verdi ve birlikte çekim yaptılar.

İstanbul’dan Kurban Bayramı ziyareti için Çatalzeytin ilçesine geldiğini söyleyen Serkan Demirel, “Bayramda memleketimizi ziyaret etmek imkanı bulduk. Sırakonak Köyü Muhtarı İdris Can’ın talebi üzerine köy tanıtım videosu hazırlamak için dronumuzu uçurduk. Köy genelinde bildiri yapılmıştı. İnsanların drone uçuracağımızdan bilgisi vardı. Fakat Hasan amca, bu bildiriyi görmedi veya duymadı sanırım. Hasan amcanın tarlasının üzerinde uçuş yaparken hayvanları gördük. Hayvanları yakından çekmek için alçaldığımızda Hasan amcayı orada olduğunu fark ettik. Kendisi biranda drondan ürktü. Bu anı da biz, arkadaşlarımızla paylaşınca hızlı bir şekilde internette yayıldı. Video biraz ilgi odağı oldu. Bizler, tepki de aldık bu video sonunda Hasan amcayı korkuttuk diye. Ama bizler, olay anından hemen 5 dakika sonra kendisinin yanına gidip durumu izah ettik. Birlikte dronu inceledik. Kendisiyle birlikte uçuş yaptık. Drone’yi Hasan amcada çok beğendi. Hasan amcanın gönlünü aldık, helalliğimizi de aldık. Bizler de eğlenmiş olduk, bize de güzel bir anı olmuş oldu” dedi.