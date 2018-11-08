Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesinden lise öğrencilerine hijyen eğitimi verildi

Kastamonu'da hizmet vermekte olan Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi Lise Öğrencilerine hijyen eğitimi verdi.

Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. ve 10. Sınıf öğrencilerine Psikolog Mert Dravor tarafından iletişim ve öfke kontrolü eğitimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından hijyen eğitimi verildi.

Seminerde, öfke nedir?, öfke ne zaman?, problem haline gelir ?, tedavi yöntemleri nelerdir gibi sorulara cevap arandı. Ayrıca öğrenciler hijyen konusunda bilgi sahibi oldular. Öğrenciler merak ettikleri sorulara cevap bularak eğitim tamamlandı. Düzenlenen eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.