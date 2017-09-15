Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri’nden Radyoloji atağı

Hastane Yönetimi, artan hasta sayısı nedeniyle poliklinik hastalarının teşhis ve tedavilerinin aynı gün içerisinde yapılabilmesini sağlamak için radyoloji ünitesinde altyapı iyileştirmesi ve personel artışı yaptıklarını açıkladı. Böylece MR (Manyetik Rezonans) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) çekimlerinde daha çok hastaya daha hızlı hizmet verilebilecek.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Hastanelerimizde tüm direkt radyolojik ve kontrastlı radyolojik tetkikler, mammografi, ultrasonografi ve doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi(BT) ve manyetik rezonans(MR) işlemleri yapılmaktadır. Bölümümüzde kemik yoğunluğunun ölçülmesinde, çağımız hastalığı osteoporoz tanısında kullanılan dansitometre cihazı da bulunmaktadır. İki adet Radyoloji Uzmanımızla ve büyük özveriyle çalışan, işinin ehli personelimizle 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. İşlemlerimiz hastanemizde aynı gün içerisinde yapılmaktadır. MR ve BT sonuçları da mümkün olduğunca aynı gün içerisinde raporlanmaktadır. Bu nedenle Kastamonu merkezde ikamet eden hastalarımızdan ricamız; ilçelerden gelen hastalarımızın işlerini bitirip geri dönmelerini sağlayabilmek için mümkün olduğunca geç saatlerdeki randevuları almalarıdır. Bu konudaki anlayışları için de şimdiden teşekkür ederiz”