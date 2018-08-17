Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İremYıldıran, Kurban Bayramında dengeli beslenme için yapılması gerekenleri anlattı. Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramının yaklaştığını söyleyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, “Kurban Bayramı’nda et tüketimi ve bayramlarda geleneksel olan tatlı ve hamur işi tüketimi de artmakta olup sağlıklı beslenmeden uzak, kolesterol ve doymuş yağdan yüksek bir beslenme ortaya çıkıyor” dedi.

Kurban etlerinin pişirilmesinde ve saklanmasında dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Yıldıran, “Etin pişirilmesinde ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Kızartma veya kavurma gibi işlemler mide asidini arttırarak mide problemi yaşanmasına neden olurken, kırmızı et veya böbrek gibi sakatatlardan yapılan kavurmalar kolesterol ve doymuş yağ içeriği yüksek olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmediği takdirde, kan şekerinin veya tansiyonun yükselmesine neden olmaktadırlar. Etle yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, kendi yağı ile pişirilmelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir” diye konuştu.

Kurban Bayramı süresince nasıl bir beslenme yolunun izlenilmesi gerektiğine açıklık getiren Diyetisyen Yıldıran, “Güne hafif bir kahvaltı ile başlanmalı ve aşırı miktarda yemekten kaçınıp az ve sık yemek yenmelidir. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgara veya haşlama tercih edilmeli. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Bayram ziyaretleri nedeniyle yemek saatleriniz, ana ve ara öğünleriniz şaşabilir. İştahınızı kontrol etmek için, ziyaretlere giderken çok aç olmamaya dikkat edin. Ayrıca çikolataya ve şekere alternatif olarak vitamin, mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler ikram edilebilir. Çay, kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemeli. Bayramda bilinçsizce çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, bağırsak bozuklukları gibi şikayetlere neden olur. Bu nedenle alternatif olarak kuru meyveler ve ya sütlü tatlılar tercih edilebilir. Diyabetliler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu bulunanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini kesinlikle bozmamalıdırlar. Besinleri dengeli olarak tüketmeye özen gösterin. Süt ve süt ürünleri grubu, protein grubu (et, yumurta, balık, tavuk), karbonhidrat grubu (baklagil ve tahıllar), sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller için ise lif kaynağı sebze ve meyveler gibi her gruptan yeteri kadar yiyecek tüketmelisiniz. Yemek yerken aşırıya kaçtığınız bir öğünün ardından daha hafif yiyecekler yiyerek dengeyi sağlamaya çalışın. Bu bayram tatilinde fiziksel aktivitenize dikkat etmelisiniz. Bayramda aldığımız fazla enerjiyi yakmak için tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.