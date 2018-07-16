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16 Temmuz 2018 13:49

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi kadrosunu güçlendirdi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi kadrosunu güçlendirdi

16 Temmuz 2018 13:49

Işıl Topaçoğlu, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde hasta kabulüne başladı.


Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce de Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesinde görev yapan ve kısa süreliğine devlet hastanesine geçen Dr. Işıl Topaçoğlu, yeniden Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri’nde hasta kabulüne başladı.


1974 yılında Mardin’de dünyaya gelen Dr. Işıl Topaçoğlu, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başlayan Dr. Işıl Topaçoğlu, 1997 yılında üniversiteden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Bakırköy Doğumevi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlayan Dr. Işıl Topaçoğlu, 2002 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. 2003 yılından beri Kastamonu’da görev yapan Dr. Işıl Topaçoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir. Aynı zamanda Türk Pediatri ve Milli Pediatri dernekler üyesi olan Dr. Işıl Topaçoğlu’nun Sağlık Bakanlığı onaylı Yeni Doğan Yoğun Bakımı Sertifikası da bulunmaktadır.




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