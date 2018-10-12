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(Özel) Kastamonu'da drone'lu trafik uygulaması

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda drone ile trafik uygulaması yapıldı.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığının "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında kent genelinde trafik uygulamaları gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet ve jandarma ekipleri, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, makas ve drift atma ve egzoz gibi konularda sürücüler ile araçları denetledi. Uygulamalarda ekipler drone de kullandı. Drone ile özellikle D-100 karayolunda araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede denetimler yapıldı.

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