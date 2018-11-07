(Özel) Kastamonu'da son dönemde artan yangınlara uzman önerisi

Kastamonu'da özellikle son 2 ayda meydana gelen yangınlar sonrasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Yılmaz, araçlarda olduğu gibi evlerin de elektrik tesisatlarının 5 yılda bir kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kastamonu'da özellikle son 2 ayda meydana gelen yangınlarda mal ve can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Kastamonu il genelinde özellikle kırsal kesimde meydana gelen yangınlarının çıkış noktasının özellikle yenilenmeyen elektrik tesisatları olduğu kaydedildi. Kırsal kesimde meydana gelen yangınlarda Tosya'da 13, Bozkurt'ta 4, Çatalzeytin'de 3, Şenpazar'da 4, Pınarbaşı'nda 3, Araç'ta 8, Daday'da da 3 olmak üzere toplam 37 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangınlarda 10 büyükbaş hayvan ile 1 eşek telef olurken 10 ahır ve 2 samanlık büyük zarar gördü. Bu yangınlarda iki kişi de hayatını kaybetti.

"Evlerdeki elektrik tesisatları 5 yılda bir kontrol edilmeli"

Yangınların son dönemlerde artması üzerine Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası çalışma başlattı. Yürütülen çalışma ile Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY)'den alınacak kredilerle kırsalda yaşayan vatandaşların elektrik tesisatlarının yenilenmesi amaçlanıyor. Kastamonu Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ayrıca evlerde bulunan elektrik tesisatların Türk Standartları Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesinde yasal olarak 5 yılda en az 1 kere kontrol edilmesi noktasında düzenleme yapılmasının önemine işaret etti.

“Tesisata aşırı yük binmesi ve kapasitenin kaldırmamasından yangınlar meydana geliyor”

Yangın önlemleri konusunda vatandaşlara önerilerde bulunan Oda Başkanı Yücel Yılmaz, halkın duyarlı olup evlerini yetki belgeli elektrikçi ustaları, firmaları çağırıp özellikle eski yapılarda elektrik tesisatlarını kontrol ettirmeye çağırdı. Artan yangınlar sonrasında tesisatların kontrol edilmesi hususunun halk olarak yaptırılması gereken en önemli konu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Kastamonu'da son 1 ayda artan yangınların çıkış noktasını araştırdığımızda tesisatların eski olmasından, hayat korumalarının birçok köy evlerinde olmamasından, kış aylarının gelmesi, elektrikli soba kullanılması, elektrikli battaniye kullanımının artmasından kaynaklandığını gördük. Tesisata aşırı yük binmesinden, kapasitenin kaldırmamasından dolayı oluşan yangınlar canımızın sıkılıp üzüldüğü, hayat kayıplarının yaşandığı hiç olmasını istemediğimiz durumlardır” dedi.

“ORKÖY ile kırsala tesisat yenileme kredisi”

Oda olarak tesisatların yenilenmesinde özellikle köyde yaşayan insanlara, köylerde bulunan ahırlara, evlere yardımcı olabileceklerini kamuoyuna ilan ettiklerini kaydeden Yücel Yılmaz, “Bunun sonucun da ORKÖY'ün köyde bütçesi olmayan vatandaşlarımızı için devletin ilimizdeki üst düzey yetkilileri ile bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma da sonuçlanırsa eğer buradan alınabilecek kredi ile ufak çaplı bu kredilerle ev tesisatlarının yenilenmesi gündemde. İnşallah bunu da devlet yetkilileri sonuçlandırır. Köylülerimizin bu sorunlarını çözüp ilimizin her alanda olduğu gibi iyi bir noktaya gelmesini, eksikliklerimizin tamamlanmasını, sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Yetki belgeli firmaları çağırıp tesisatlarını kontrol ettirmelerini rica ediyoruz”

İnşaat yaparken inşaatı kontrol eden yapı denetim firmalarının olduğunu ve devletin koymuş olduğu TSE standartlarını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu standartlara göre malzemelerle yapılıp kontrolleri sağlanıyor. Arabamızın bile devletimizin koymuş olduğu egzoz muayenesi var. Bunun bile yılda 1 kez kontrolünü yaparken evimizde ailemizin ve bizlerin barındığı bir tesisatı bağlı bulunduğumuz yetki belgesi olan 81 ilde, 81 oda başkanlığımızdaki elektrikçi yetki belgesi olan kişileri, gerekli odaları arayıp yardım isteyip evinin tesisatını, prizini, topraklamasını, kablolarını, sigorta panellerini, sigorta kutularını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bunlar göründüğü gibi çok büyük bir maliyet değil. Bunun için halkımızın duyarlı olup evlerini yetki belgeli elektrikçi ustamızı, firmalarımızı çağırıp tesisatlarını, özellikle eski yapılarda, ahşap evlerde özellikle kontrol ettirmelerini rica ediyoruz. Bunlar halk olarak yapmamız gereken en önemli şey. Evlerimizdeki tesisatların kontrolünü sağlatmalıyız” şeklinde konuştu.

“Gelişen teknoloji ile beraber elektrikli araç ve gereç kullanımının arttı”

Gelişen teknoloji ile beraber elektrikli araç ve gereç kullanımının arttığını, bu durumun da tesisatlarda aşırı yüklenmeye sebep olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu: “Bugün evimizde baktığımız zaman elektrikli alet kullanım oranı arttı. Elektrikli buzdolabı, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli termosifonlar, elektrikli battaniyeler, bilgisayarlar, televizyonlarla beraber elektrik kullanımı çoğaldı. Otomatik olarak bu kapasiteye göre konulacak pano ve sigortanın yenilenmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece evimizde eğer hayat koruması dediğimiz tesisatımız ısındığı zaman, aşırı güç çektiği zaman devreye girip sistemi kitleyecek, güvenliği alacak hayat koruma da yoksa doğal olarak kablolarımızdan veya sigorta panelimizden çıkan küçük bir kıvılcım ile otomatikman yangına sebebiyet veriyoruz. Hayatımızdaki kullanım aletleri, küçük ev aletleri, genel ve temel ihtiyaçlarımız, kullandığımızı aletlerin evimizdeki elektrik tesisatının karşılayıp karşılamadığını, kontrolle, sigorta panellerinin, elektrik tesisatlarının, kablolarının direncini, gücünü, büyüklüğünü hepsi teknik olarak kontrol edilip projeye uygun bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Can güvenliğimiz her alanda önemli olduğu için biz ve bizim gibi bulunan bütün illerdeki köylerdeki, kırsaldaki insanların elektrik tesisatlarını güncel olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.”