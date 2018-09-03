Kastamonu’nun Kapadokya’sı olarak bilinen kazan kayası, görünüşüyle insanı büyülüyor.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Turplar Bölgesinde bulunan 60 milyon yıllık kayalar üzerinde yaklaşık 10 milyon yılda oluşan kazan şeklindeki görünüm, kış mevsiminde yaban hayvanlarının mekanı haline gelirken, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa fotoğrafçılarının ve turistlerin uğrak mekanı olmayı sürdürüyor. Nevşehir’de bulunan Kapadokya oluşumuna benzer özelliğiyle bilinen kazan kayası, doğa fotoğrafçılarının ve turistlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Oluşumu bakımından diğer kayalardan çok farklı özellikleri bulunan kazan kayası, doğal oluşumu ve bu oluşum sayesinde kazanı andıran girintilerin olması nedeniyle bu bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

“Kazan kayasının bir benzeri daha bölgemizde yok”

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Turplar Bölgesinde bulunan Kazan Kayası hakkında bilgiler veren Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, “Turplar Bölgesinde Seydiler’in Kapadokya’sı olarak değerlendirilen ve halk dilinde Kazan Kayalıkları olarak geçen doğal oluşumlu bir kayanın önündeyiz. Bildiğimiz kadarıyla doğal bir kayanın zamanla aşınmasıyla bu duruma geldiği tahmin edilmektedir. Elimizde burasıyla ilgili belgeli bir kaynak yok. Ama hem Seydiler bölgesine hem de ilimize farklı bir değer katan güzel bir kaya oluşumudur. Buradan gelip geçerken yağmurda, karda, fırtına da bizler için korunak, kışın da yaban hayvanları için barınak olarak değerlendiriliyor. Kazan Kayalıkları, Seydiler bölgesinde özeldir. Daha önce buna benzerleri hiç görülmedi. Yaptığımız çalışmalarda böyle bir şeye de rastlamadık. Turplar diye adlandırdığımız, içerisinden derenin de geçtiği bu güzel vadiye ayrı bir renk katıyor. Gelip görülmesi gereken bir yer” dedi.

“Kazan kayası, kışın yaban hayvanlarının yazında doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı”

Kazan kayasını fotoğraflamak için Seydiler’in Turplar Bölgesini ziyaret eden Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise, kışın ayıların mekanı olan buraların yaz mevsiminde fotoğrafçıların mekanı haline geldiğini söyledi.

“Kazan Kayası, Kastamonu’nun Kapadokya’sıdır” diyen Doğa Fotoğrafçısı Keleş, “Seydiler’in en güzel doğal oluşumudur. Buranın yerel ismi Kazan Kayasıdır. Kayada, yazılı bir kayıt yok, doğal bir oluşum. Burası, doğa fotoğrafçılarının oldukça ilgisini çeken bir yer. Nevşehir’de Kapadokya’da gördüğümüz oluşumların burada küçük bir örneğini görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla tebeşir ve kireç taşı kayalıklarının zamanla yağmurla oyulması sonucu böyle bir şekil almıştır. Gayet güzel ve çok orijinal. Çevrede bulunmayan Kastamonu’nun kültürel varlıklarından bir tanesidir” diye konuştu.

“10 milyon yılda oluşan kazan kayası, insanı kendisine hayran bırakıyor”

Kazan Kayasının yaklaşık 60-70 milyon yıllık bir doğal oluşum olduğuna dikkat çeken Keleş, şunları kaydetti: “60 milyon yıllık bu kayaların üzerinde kazan kayasının oluşabilmesi için yaklaşık 10 milyon yıl lazım bu kayaların bu hale gelebilmesi için. Bu kültürel varlıklarımızı, bu eserlerimizi korumamız gerekiyor. Buralara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Elimizdeki en büyük değerimiz, Kastamonu olarak bu kültürel ve doğal varlıklarımızdır. Bunları koruyalım”