(Özel) Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor

İlçe merkezinin en işlek caddelerinden Yemeniciler Çarşı’nda trafiğe kapalı ara sokakta yaşanan kedi ile köpeğin dostluğuna şahit olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yemeniciler Çarşısı’nda esnaflık yapan bir vatandaş kedi ile köpeğin dostluğunun yavruyken başladığını belirterek, "Bu kedi ile köpek yavruyken birlikte büyüdü. Köpek kısa bir süre önce 9 tane yavru dünyaya getirdi. Yavrularının bir kısmı kaybolunca anne köpek hastalandı ve sürekli ağladı. İşte o günlerde bu kedi anne köpeğin yanından hiç ayrılmadı. Gece ve gündüz sürekli anne köpeğin yanında olan bu kedi adeta sırdaşlık yaparak anne köpeğin derdine ortak oldu. İlerleyen günlerde birbirlerinden hiç ayrılmayan bu kedi ile köpek ’Ezeli’ düşmanlıklarının bir yana bırakarak ’Ebedi’ dost oldu. Ayrıca bu anne köpekte öyle bir merhamet duygusu var ki yanlış anlamayın ama bazı insanlarda bu köpekteki merhamet duygusu yok. Bizler de çarşı esnafı olarak bu anne köpeği ve dostu kediyi gücümüz yettiğince besliyoruz. Keşke hayvanseverler bu manzarayı görseler de bu iki hayvana mama konusunda yardım etseler" dedi.