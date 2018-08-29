Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Aşağı Arslanlı Köyü ile Odabaşı Köyünde ikamet edenler, okudukları okuldan mezun olduktan sonra mezuniyet kayalarına gelerek mezuniyetlerini kayaya yazıyor. 100 yıldır yaşatılan bu gelenek, turistlerinde büyük ilgisini çekiyor. Hala günümüzde de yaşatılan gelenek, gelecek kuşaklara da aktarılıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler, mezuniyet kayalarında dedelerinin ve babalarının isminin bulunduğu alana kendi isimlerini de kazıyarak yaklaşık 100 yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Mezuniyet Kayalarını ziyaret eden Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, kendisinin de 1965 yılında okuldan mezun olduğunu ve mezuniyetini 1965 yılında bu kayaya işlediğini söyledi.

Mezuniyet Kayalarının kendisi için 52 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyen Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, “Benim için 52 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Fakat belki bu kayalıkların yüzlerce yıldır ayakta kalma durumu var. Bu güzergahtan gelip geçerken herkes, buraya yolu düşenler özellikle Aşağı Arslanlı Köyü ve Odabaşı Köyü sakinleri, mezuniyet kayası dediğimiz bu kayalıklarına notunu düşmüşler. Bu bir hatıradır. Bakın 1965 yılına geri geldik, o günleri anımsadık, hatırladık, bu da olayın güzelliğidir. Bu mezuniyet kayasının bize vermiş olduğu fraklı bir duygudur” dedi.

“100 yıllık gelenek şu anki kuşaklar tarafından da yaşatılıyor”

Aradan yıllar geçmesine rağmen Mezuniyet Kayalarına mezuniyetlerini yazma geleneği şu anki kuşaklar tarafından yaşatıldığını belirten Şahin, “Mezuniyet Kayası, Aşağı Arslanlı Köyünden Seydiler İlkokuluna gidip gelirken o dönemde okuyan büyüklerimizin buraya uğrayarak not düştükleri, hangi yıl hangi okuldan mezun olduklarını, ne zaman mezun olduklarını gösteriyor. Burada gördüğümüz kadarıyla en eski tarih 1936 yılında yazılmış Mehmet Yanık’a ait tarih. Allah rahmet eylesin. Kendisi bir halk aşığıydı. Güzel saz çalardı. Benim, görme ve tanıma fırsatım oldu. Az önce arkadaşımızda mezuniyetini yazmış, 2014 yılında buradan mezun olmuş. Aradan 78 yıl gibi bir dönem geçmiş. O dönemden bugüne kadar üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen bu gelenek yaşatılıyor. Mezuniyet Kayası hala büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca bu, bizler için mezuniyet kütüğü yerine de geçiyor. Ama bu, taş üzerine işlenen bir kütük” diye konuştu.

“Kendi isimlerini not etmek suretiyle ondan sonraki nesillere güzel bir anı bırakmaları açısından çok önemli”

Çok güzel saz çaldığı için ‘aşık’ dedikleri merhum Mehmet Yanık’ın 1936 yılında okuldan mezun olunca bu kayaya mezuniyetini yazdığını söyleyen Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, “Gençliğimizde öğrencilik yıllarımızda burada babalarımızın, atalarımızın isimlerini görünce hep derdik, ‘mezun olunca bizde buraya ismimizi yazabilecek miyiz?’ Burada benim babamın da mezuniyeti yazıyor. 1945 yılında mezun olmuş ve bunu kayaya yazmış. Babamdan daha büyük hocalarımızın, büyüklerimizin de kayanın üzerinde notu bulunuyor. Bunları gördükçe gerçekten çok mutlu oluyoruz. Herkes gelip geçerken buradan kayaya notunu yazmışlar, belki de burada okumuş olduğumuz isimlerin birçoğu şuanda hayatta bulunmuyor. Yarın bizde hayatta olmayacağız ama gelip geçerken bizden sonraki nesil buralara baktığında onlarda herhalde bizler gibi buralara kendi isimlerini not etmek suretiyle ondan sonraki nesillere güzel bir anı bırakmaları açısından çok önemli olarak görüyorum mezuniyet kayasını. Güzel bir şey, yıllardır silinmemiş, silinenler belki olmuş olabilir ama büyük çoğunluğu kayanın üzerinde silinmeden kalmış. Kimlerin okuduğu, kimlerin buradan gelip geçtiği ve kimlerin mezun olduğunu görmüş oluyoruz. Güzel bir şey, bunları gördükçe de insan mutlu oluyor” şeklinde konuştu.

“Hem babamın, hem de benim yan yana mezuniyet yılımız yazılı”

Mezuniyet Kayalarında hem babasının hem de kendisinin yan yana mezuniyet yıllarının yazılı olduğunu ifade eden Murat Özbek ise şöyle konuştu:

“Bende, bu kayada ismimi buldum. Benim de ismim var. Murat Özbek, 1992 yılında buraya mezuniyetimi yazmışım. Hemen yanında da babamın mezuniyet notu bulunuyor. Babam Hüseyin Özbek de 1957 yılında buraya mezuniyetini yazmış. Hem babamın, hem de benim yan yana mezuniyet yılımızı belirten notu görmekten son derece mutlu oldum. Babadan oğula geçer gibi mezuniyetlerimizi bu kayaya yazmışız. Halen şuanda da gençlerimiz, mezuniyetlerini bu kayaya gelip yazıyorlar. Umarım bu gelenek, bizden sonraki nesillerde devam ettirir, bizler nasıl babalarımızın geleneğini devam ettirdiysek.”