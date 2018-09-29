(Özel) Tatil için geldiği köyünde tatilcilerin bıraktığı çöpleri topluyor

İstanbul'dan tatil için Kastamonu'ya gelen duyarlı vatandaş, hem sahilde hem de ormanlık alanda atılan çöpleri toplayarak duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

İstanbul'da ikamet eden ve her yaz döneminde memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesini ziyarete eden 58 yaşındaki Selami Gülnar, turizm bölgesi olan köyünde atılan çöpleri toplayarak duyarlılık oluşturmaya çalışıyor. Her yıl 45 günlük tatilini memleketi Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde geçiren Selami Gülnar, sadece sahilde ve ormanlık alanda çöp toplamanın yanı sıra köyünün tüm sorunlarına da çözüm bulmaya çalışıyor. Köyündeki cami, köy konağı ve tüm sosyal alanlardaki eksiklerini kendine görev edinen Selami Gülnar, köydeki duyarlı vatandaşlarla birlikte hareket ederek tüm eksikleri gideriyor. Gülnar, aynı zamanda köylülerle birlikte çöp toplayarak köyünün örnek gösterilmesi için de mücadele ediyor.

Özellikle yaz aylarında artan köy nüfusunun oluşturduğu çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen Selami Gülnar, köy içinden, sahili ve çevresindeki tüm çöpleri toplayarak köyünü örnek köy yapmaya çalışıyor.

"Yolculuk yapan vatandaşlar, dinlenebilsin diye kamelyalar yaptık"

Köylerine çeşme yapıldığını fakat insanların oturacak bir yeri olmadığını belirten Selami Gülnar, "Biz de, yoldan geçen misafirler için bir masa ve iki tane de oturacak yer yaptık. Yoldan geçen misafirler burada durarak hem ihtiyaçlarını giderebiliyor hem de kamelyada oturarak dinlenebiliyor. Ayrıca bu alan dikenlerle kaplı, insanların rahat edebilmesi için buradaki çalılıkları ve dikenleri temizledik. Ardından çevreye çöpler atılmış, bu yüzden mıntıka temizliği de yaptık" dedi.

Denizin seyredilebilmesi için yüksek bir tepeye seyir terası da yaptıklarını söyleyen Selami Gülnar, "Bu terasta bazen fotoğrafçılar, resim çizenler geliyor. Denizi seyrederek resim çizip fotoğraf çekiyorlar. Arkadaşlara kolaylık olması için hem de daha iyi vakit geçirebilmeleri için seyir terasına kamelya yaptık" diye konuştu.

"Çöplerimizi gelişigüzel atmak yerine çöp konteynerlerine bırakalım"

Köylerinin girişinde çöplerin atıldığı bir alanın bulunduğunu ifade eden Selami Gülnar, "13 tane burada çöp konteynerimiz bulunuyor. Yaz sezonunda çöp aracı haftada bir geliyor. Bazen aksıyor 15 günde bir geldiği de oluyor. Buraya atılan gelişigüzel çöpler karayolunun yarısına kadar geliyor. Çöp aracı geldiği zaman konteynerdeki çöpleri alıyor ama bazen çöplerin kenarındaki pislikler kalabiliyor. Ben, duyarlı olduğum için elimde olmayan nedenlerle elime aldığım tel fırça ile kendi gayretlerimle oraları süpürüp temizliyorum. Çöp arabacı yetersiz kalıyor. Yaz sezonunda çöp araçları haftada iki üç defa gelmesi gerekiyor. Hayvanlar geliyor aç kalıyor, çöplerin içerisine giriyor. Hayvanların yiyebileceği yiyecekleri güzel bir şekilde kenara bırakmamız gerekiyor. Hayvanlar da çöplerin içerisine girmeden yiyebilsin. Sokak köpekleri var, onlar düşünülsün. Bu hayvanlara su bırakılsın kenara. Buraya çöp atmaya gelen şahıs orada 13 tane çöp konteyneri varken fırlatıp atıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Burası bizim köyümüz. Ben, nasıl temizliyorsam herkes temiz olması gerekiyor. Ben, kimsenin çöpünü toplamak zorunda değilim. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz, çöp toplamaktan utanmıyoruz, asıl bu çöpleri bırakanlar utansın"

Köylerinde denizin olduğunu ve vatandaşların burada denize girdiğini hatırlatan Gülnar, "Deniz kenarı da çöplerle dolu. Buraya herkes piknik yapmaya geliyor. İnanın çocuklarının bezlerini dahi atıyorlar. Bunları bizler temizliyoruz. Biz, çöp toplamaktan utanmıyoruz, asıl bu çöpleri bırakanlar utansın. Bizde eğitim az, eğitim olmadığından o arkadaşlar kendi çöplerini zaten poşetlerle geliyorlar. Çöplerini giderken yanlarında getirdikleri poşetlere koyup zaten araçlarla geliyorlar, böyle çöpe atarlarsa bizler de çok memnun oluruz, hem de çevremiz daha temiz olmuş olur" ifadelerini kullandı.

"Herkes kendi çöpünü toplasa her taraf tertemiz olur"

Herkesin kendi çöpünü toplaması durumunda her tarafın tertemiz olacağını vurgulayan köy sakini Erdinç Esgin ise şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimizde kamelyanın etrafı çöplük içerisindeydi. Bizler, burada temizlik yaparak yaklaşık 1 kamyona yakın çöp attık. Buraya incir ağacı diktik, kamelya yaptık insanlarımız dinlensin, oturabilsin diye. Burayı bizler kirletiyoruz. Bundan sonrada temiz tutmamız gerekiyor. Biz, gittiğimiz yerde çöplerimizi kendimiz toplasak ormanda, denizde, sahilde, kenarda orada burada çöp falan olmayacak. Sonuç itibariyle buraları kullanan bizleriz, buralarda bizler oturuyoruz, giderken de arkamızda çöp bırakmak yerine çöplerimizi toplamamız gerekiyor. Bu şekilde yaparsak her yer tertemiz olur."