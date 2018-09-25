(Özel) Tosya'da pirinç hasadı başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde veriminin yüksek olması nedeniyle bir taraftan üreticinin yüzünü güldüren Tosya pirinci, su sıkıntısı ve maliyetlerin artışı nedeniyle ise üreticiyi endişelendiriyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaca bilinen Tosya pirincinin hasadı başladı. Pirinç bir taraftan üreticinin yüzünü güldürürken, diğer taraftan ise endişelendirdi. Verimin yüksek olması nedeniyle yüzü gülen üreticiler, su sıkıntısı ve maliyetlerin artışı nedeniyle ekim alanlarının azalmasından endişeleniyor. Tosya'da iki tür pirinç ekildiğini belirten çeltik üreticileri, her iki pirincin de tatlı su ile sulandığını söyledi. Pirinç ekiminin, susuzluk nedeniyle zorlaştığını anlatan üreticiler, su olmaması nedeniyle çiftçilerin ırmak kenarında arazi kiralayarak çeltik ekimini suyun bol olduğu yerlerde yaptıklarını dile getirdiler. İlçede yetkililerin, üreticinin sorunları ile ilgilenmediğinden dert yanan çiftçiler bu durum karşısında yaşadıkları şikayetlerden dolayı sitem etti.

Pirinç üreticisi Mehmet Erde, "Ben pirinç üreticisiyim derdimiz çok, üzülerek söylüyorum şu an Tosya'da pirincin sadece adı var, sorunlar devam ediyor. Tabiri caiz ise Tosya'da pirinç öldü artık. Masa başında oturma ile sorunlar çözülmüyor. Yaban domuzu ürünlerimize musallat oldu. Milli Parklar yaban hayatı görevlileri bize domuz avı yaptırmıyor" dedi.