İstanbul’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü okuyan son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Bahar Karatüfek, Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Balabanağa Çiftliğine gelerek şehir hayatının stresini atmak istedi. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu Balabanağa Çiftliği ile anlaşan Bahar Karatüfek, büyükşehirlerin betonlaşmış yaşamından uzaklaşarak Kastamonu’da köy yaşantısı sürüyor. İmece usulü çiftlikteki ailelere yardım eden üniversiteli genç kız, akranları gibi tatil yapmak yerine çiftlikte çalışmayı tercih etti.

“Karadeniz insanların yaşantısını görmek için Kastamonu’ya geldim”

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü son sınıf öğrencisi Bahar Karatüfek, “Hiçbir zaman köy hayatına uzak olmadım. Köy hayatının içindeydim ama Kastamonu’ya ilk kez geliyorum Karadeniz Bölgesine ilk kez çıkıyorum. Buradaki hayatı görmek Karadeniz insanlarının nasıl yaşadığını görmek için burayı seçtim. Buranın bana öğrettiği şey insanları birlikte bir arada tutan hikayeleri dinlemek oldu. İstanbul’da çok farklı ya da büyükşehirlerde tamamen bireyci kendimiz için yaşıyoruz. Ama burada her şey birlikte yapılıyor. Birlikte inek sağıyoruz, bostana gidiyoruz veya birilerine sebze, meyve götürüyoruz. Bütün bunlar birlikte yapılan şeyler günün sonunda ortak mutluluk sağlıyor ve çok keyifli” dedi.

“Ailem hiçbir zaman olumsuz bir tepki vermedi”

Ailesinin bu duruma şaşırdığını fakat olumsuzda bir tepki vermediğini söyleyen Bahar Karatüfek, “Ailem hiçbir zaman çok sert ve olumsuz bir tepki vermediler. Sadece garipsiyorlardı neden yaptığımı anlamıyorlardı sanki çünkü köy hayatına çok uzak değiliz İzmir’de. Ama buradaki deneyimlerimi onlarla paylaştıkça buradaki insanlarla konuştukça onlarda buna destek olmaya başladılar. Artık destekliyorlar, karşı değiller herhangi bir tepkileri yok” diye konuştu.

“Bu deneyim ileri ki yaşantımda bana yardımcı olacak”

Kendisinin de ileride çiftlik açacağını ve çiftlikte kaldığı bu sürenin kendisi için deneyim olacağını ifade eden Bahar Karatüfek, şöyle konuştu: “Uzun zamandır hayalimdi ileride bir çiftliğim olsun böyle içinde her şeyin olduğu hayvanlar, sebzeler o şekilde bir çiftlik. Burada yaşadığım bu deneyim ileri ki anlamda bana yardımcı olacak ve birçok deneyim kazandım. Türkiye’de ki tarım genelde orta yaşlıların çalıştığı, gençlerin olmadığı, gençlerin köylerde büyüdüğü, büyüdüğünde büyükşehirlere gitmek zorunda kaldığı bir halk gibi algılanıyor ancak öyle değil bunu yurt dışına gittiğimde fark etmiştim. Orada köydeki hayat şehirden daha kıymetli ve gençler ekolojik, perma kültür üzerine çeşitli araştırmalar yapıp orada çalışıyorlar. Bunu fark ettikten sonra Türkiye’de olup olmadığını fark ettim böyle bir şeyin varmış. İşte buradayım burada genç arkadaşlarda var hep birlikte gönüllü olarak çalışıyoruz”