(Özel) Yol verme tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan 34 LH 7502 plakalı otomobil sürücüsü Elvan C. ile aynı istikamete gitmekte olan 41 NM 716 plakalı tır sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tosya D-100 karayolunda başlayan tartışmanın ardından iddialara göre, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, seyir halindeyken bir anda otomobilin önüne geçerek aniden durdu. Tırın bir anda önüne geçtiğini fark eden Elvan C., otomobili güçlükle durdurabildi.

Daha sonra tırdan inen sürücünün yanlarına geldiğini anlatan Elvan C., şahsın kendilerine bijon anahtarıyla saldırdığını iddia etti. Araçta bulunan ailesiyle birlikte tır sürücüsünün elinden bijon anahtarını aldıklarını iddia eden Elvan C., tır sürücüsünün daha sonra çıkardığı bıçakla kendilerine saldırdığını, kendisini, araçta bulunan Serkan C. ve Güler C.’yi bıçakladığını söyledi.

Seyir halindeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay erine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet görevlileri, tır sürücüsünü gözaltına aldı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Elvan C., Serkan C. ve Güler C. ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada yaşanan korku dolu anların arasında kalan yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan 10 yaşındaki Akın C.’nin polis memuruna, "Abi Allah’ını seviyorsan biriniz öne binsin" dedi.

Korku dolu anları anlatan otomobil sürücüsü Elvan C., "Otomobili yol kenarına güçlükle durdurabildim. Daha sonra ailemi otomobilde çıkararak yaşadığımız şokun etkisini atmak için beklemeye başladık. Tam bu sırada bu kez tır şoförü eline aldığı bijon anahtarı ile otomobilin yanına gelerek benimle ve otomobilde bulunan ailem Güler C., Serkan C., Asya C. ve Akın C.’ye saldırdı. Yaşanan arbede esnasında bijon anahtarını tır şoförünün elinden almayı başardık. Fakat bu seferde şoförün bıçak çekmesi ile arbede esnasında Serkan Can boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Elvan Can ve Güler C.’nin de kollarında ve karın bölgelerinde kesikler oluştu” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.