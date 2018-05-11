Kastamonu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Zabıta Memuru Sinan Yüksel, şehir merkezinde devriye gezdiği esnada Pancar Kooperatifi önünde aniden rahatsızlanan ve kaldırıma düşen kadını gördü. Aracını durdurarak trafiği de kesen Zabıta Memuru Sinan Yüksel, kadının kucağındaki 2 aylık bebeğini de görünce hiç düşünmeden rahatsızlanan ve kriz geçiren kadın ile 2 aylık bebeğini aracına bindirdi. Kastamonu Devlet Hastanesine gitmek üzere hareket eden Zabıta Memuru Sinan Yüksel, kadının yolda daha da kötüleşip, kriz geçirmesi üzerine Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesinin aciline götürdü. Kadının tedavisi bitine kadar hastanede bekleyen Zabıta Memuru Sinan Yüksel, burada müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince hastaneden ayrıldı. Vatandaşlar ve hastane personeli, Zabıta Memuru Sinan Yüksel’in bu duyarlı davranışını tebrik etti.

“Kadın ve bebeğini öyle görünce hiç düşünmeden sirenleri yakıp hastaneye yetiştirmeyi düşündüm”

Saraçlar Mahallesi Olukbaşı Mevkiinden Kastamonu Belediyesine geçtiği esnada Pancar Kooperatifinin önünde bir kadını kucağında 2 aylık bebeğiyle birlikte kaldırıma düşmüş şekilde gördüğünü söyleyen Kastamonu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Zabıta Memuru Sinan Yüksel, “Trafiği kapattım ve kadını hastaneye yetiştirmek üzere araca bindirdim. Yanıma da bebeği bir tane arkadaşımıza aldık. Zabıta aracının sirenlerini ve dörtlülerini yaktım. Devlet hastanesine geçecekken yolda aracın içerisinde kriz geçirmeye başladı. Bende Devlet Hastanesine gitmek yerine daha yakın olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinin aciline gitmek zorunda kaldım. Hastayı Anadolu Hastanesine teslim ettim. Hastanın herhangi bir sıkıntısının olmadığını öğrenince hastaneden ayrıldım” dedi.

“Ben vatandaşlık görevimi yaptım”

Kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını belirten Zabıta Memuru Sinan Yüksel, “Kaldırıma 2 aylık bebeğiyle düşen kadın, ambulans gelene kadar belki de daha kötüleşecekti. Zaten aracın içerisinde de oldu, yolda daha da kötüleşti. Kriz geçirdi, kendini kaybetmek üzereydi. Bende vatandaşlık görevimi yapmak üzere aracıma bindirdim ve hastaneye ulaşmasını sağladım. Kaza olmuş olsaydı ambulansı bekleme gereği duyardım ama adli bir olay olmadığı için ambulansın gelmesine gerek kalmadan biran önce hastanın hastaneye ulaştırılması için kendi aracımızla getirmeyi tercih ettik” diye konuştu. Zabıta Memuru Yüksel, şunları kaydetti:

“Devlet Hastanesine gitmekten ziyade Anadolu Hastanesine dönmemin sebebi de aracın içerisinde daha çok kriz geçirdi. Devlet Hastanesine de yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyorduk. Bende şehir içerisinde bulunan 3 kilometre uzaklıktaki Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesine hastanın ulaştırılmasını sağladım”

Yüksel, hastaneden ayrılırken kadının ve kucağındaki 2 aylık bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunun kendisine söylendiğini belirtti.