(Özel) Ziraat Mühendisi Küçükbayram: “Kurt, zehirli mantarda barınamaz, o yüzden kurtlu mantar tüketin”

Kastamonu'da son 10 günde 50 kişinin yedikleri mantardan zehirlenmesi sonucu açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Beşik Küçükbayram, kurtçukların zehirli mantarda barınamadığını belirterek, bu yüzden mantar tüketirken kurtlu mantarların tüketilmesinin gerektiğini kaydetti. Küçükbayram, zehirli mantarların içerisinde 21 değişik zehir çeşidinin bulunduğunu ve bu yüzden de zehirlenme vakasının görülmesi üzerine vakit kaybeden tıbbi müdahale alınması gerektiğini söyledi.

Kastamonu'da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da üst üste gelmeye başladı. Bu kapsamda Kastamonu'da son 10 gün içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 50 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayene sonucunda yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen vatandaşlar, ilçe devlet hastanelerinden Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Kastamonu'da son 10 gün içerisinde il merkezinden 11, Cide ilçesinden 10, Şenpazar ilçesinden 10, Taşköprü ilçesinden 1, Çatalzeytin ilçesinden 1, Daday ilçesinden 3, Küre ilçesinden 3, Bozkurt ilçesinden 7, Doğanyurt ilçesinden 2 ve Abana ilçesinden 2 olmak üzere 50 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

“Kurtul mantarları tüketin, kurtsuz mantarlar zehirli olabilir”

Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Beşik Küçükbayram, “Ülkemizde yaklaşık 2 bin 500 çeşit doğada yetişen mantar bulunmaktadır. Bu mantarların yaklaşık 100 adedi zehirlidir. Zehirli mantarları zehirsiz mantarlardan kesin bir şekilde ayırma imkanı bulunmamaktadır. Bu yüzden doğadan rast gele toplanılan mantarların tüketilmemesi bunun için bölgemizde yaygın olarak tüketilen kanlıca, saçak mantarı, kuzugöbeği gibi ile kültür mantarlarının tüketilmesini biz daha çok ziraat odası olarak tavsiye ediyoruz. Bilindiği üzere mantarlarda besin ve protein değeri yoktur. Ama bölgemizde yaygın olarak turşuluk ve mantarlı ekmek yapımında yoğun olarak kullanıldığından zehirlenme belirtileri her yıl giderek artmaktadır. Böyle ki bu yıl zehirsiz olarak bilinen bir mantar çeşidinin bundan birkaç yıl sonra zehirli etkisinin olduğu gözetlenmektedir. Bugün Türkiye'de ve dünyada mantarlar içerisinde en zehirli olan mantar ölen meleği mantarı olarak tabi edilen mantar oluşmaktadır. Mantar zehirlenmelerinin yüzde doksan beşi bu mantarlardan çıkmaktadır. Çünkü halkın zehirli ve zehirsiz mantarı birbirinden ayıracak kesin sınırları yoktur. Zehirli mantar ile zehirsiz mantarla yan yana yetişmektedir. Öyle ki zehirli mantarlarda bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek var. 21 çeşit değişik zehirin bulunduğu. Bununda tedavisinin kesin olmadığı ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Zehirli mantarın içerisinde bilimsel araştırmada 21 değişik zehir çeşidi bulunmaktadır”

Zehirli mantarın içerisinde bilimsel araştırmada 21 değişik zehir çeşidi bulunduğunu açıklayan Ziraat Mühendisi Küçükbayram, “Bugün zehirli mantarın belirtisi olarak karın ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetler tüketildikten yarım saat sonra değişmektedir. Zehirli mantar böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını tamamen bitirmektedir. Eğer sağlık kuruluşlarına gecikmeden gidilmesi durumunda tedavisi mümkün olmakta. Aksi takdirde ölümle sonuçlanmaktadır. Şimdi zehirli mantar ile zehirsiz mantarı ancak bilimsel metotlarla birbirinden ayırmaktadır. Doğadan toplanılan mantarın zehirli veya zehirsiz olduğu ayırması mümkün değildir. Ancak belirli olarak tüketilen mantarlar var. Bunları ayırabiliyorsun ama bunun dışında doğada iç içe yetişiyor. Mesela ölümcül dediğimiz mantarın çayır mantarıyla aynı ortamda yetiştiği aynı görünüşü gösterdiği itibariyle çayır mantarı ile diğer mantarı ayırma fırsatımız yoktur. Halk arasında da bir tabir vardır: kurtlu mantarların tüketilen mantarların genellikle çekiniyoruz. Aslında mantarın içindeki kurtlar bir denektir. Yani o mantarın içerisinde mantar zehirli olsa içinde kurtlar yetişmez. Onun için kurtlu mantarı tüketmekten hiçbir zaman çekinmeyelim derim. Şimdi zehirli mantarın içerisinde bilimsel araştırmada 21 değişik zehir bulunmaktadır. Bunların birçoğunda ama şu anda serumu üretilmemiştir. Çaresi de yoktur” diye konuştu.

Daday ilçesinden yedikleri mantar sonrası zehirlenerek Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaşar Kızılabdullah ise, “Dün toplamıştık. Akşamüzeri mantar ekmeğini yaptık. Yedikten sonra zehirlendik. Daday'a geldim. Daday'da ambulansla buraya getirdiler. Midem bulandı. Dedim ben mantardan zehirlendim. Şu an iyiyim Allah'a şükür” şeklinde konuştu.

Mehmet Kızılabdullah da, “Midem bulanmaya başladı. Ondan sonra kusmaya başladık. Sonra Daday'a geldik. Daday'dan buraya geldik. Gece saat 11'den beri buradayım” ifadelerini kullandı.

Mantar Satıcısı Aziz Karayel de, “Mantar alırken bildiği mantarı alması gerekir. Bildiği mantarı alır. Ama alerjisi olursa zararı dokunabilir. Kurtlu mantar olursa zehirli değildir. Kurtlu mantar olması gerekir. Mantar zehirli ise kurt yoktur. Kurt girse zehirli olur” dedi.

Öte yandan, 4 Ekim'de Şenpazar'da yediği mantardan zehirlenen durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mevlüt Çelik ise ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmişti.