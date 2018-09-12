Park halindeki otomobil, motor kısmından yandı

Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi'nde park halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi'nde İsmail Köseoğlu'na ait otomobil, park halindeki iken motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük oranda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangının neden çıktığı yönündeki incelemesi devam ediyor.