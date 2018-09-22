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Patpat aracı devrildi: 3 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Çukurçal Köyü yolunda patpat diye tabir edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı devrildi. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı sonrası patpat aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalelere yapılan yaralılarının vücutlarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

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