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22 Aralık 2016 13:02

Pelitovası Derneğinden Halep’e yardım yapıldı!

Pelitovası Derneğinden Halep’e yardım yapıldı!

22 Aralık 2016 13:02

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, Pelitovası bölgesinin derneği tarafından Suriye’nin Halep kentine yardım yapıldı.
Pelitovası Derneği tarafından, Halep kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda, su ve giysilerden oluşan yardımda bulunuldu. Merkezi İstanbul’da bulunan dernek tarafından sadece kendi üyeleri içinde başlatılan kampanyada Halep’te ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazırlanan yardım kolileri Kızılay’a teslim edildi. Cide’nin Hacıahmet, Emirler, Nanepınarı ve Himmetbeşe olarak 4 köyünün birleşimiyle oluşturulan Pelitovası Derneği Başkanı Hatice Işık, yaşanan ve yaşatılan zulüm bizi derinden etkiledi dedi. Başkan Işık yaptığı açıklamasında, “Halep’in durumunu TV’lerde izleyip görünce, aklıma gelen ilk soru burası için ne yapabiliriz oldu. Üzgün şekilde durumu takip ederken, durumu yönetim kurulumuza sundum. Yönetimimizin de konuya yakın davranmasıyla Halep’te ki kardeşlerimiz için kendi aramızda yardım kampanyası başlatmış olduk. Pelitovası Derneği olarak bu bizim 3.’cü yardım projemiz olurken, ben bu konularda her insanın üzerine bir görev düştüğünü düşünüyorum. Onların sadece Müslüman olarak değil, bir insan olduğunu unutmamalıyız. Bizler Cide Pelitovası’nı oluşturan dört köy olarak, kendi üyelerimizin bağışlarıyla gerçekleştirdiğimiz kampanyamızı bitirdik ve Cide ilçemizden Halep’e gidecek yardım TIR’ına verilmesi için Kızılay’a ulaştırdık. Darda olana yardım, bizim dinimiz gereğidir. Halep’te katledilen aç susuz bırakılan insanlarımız için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Pelitovası Derneğimizin üyelerine bu önemli konuda bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Pelitovası Derneği tarafından Halep’e, gıda, su ve giysilerden oluşan yaklaşık 100 koli Cide Kızılay şubesine teslim edildi.



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