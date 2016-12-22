Pınarbaşı’nda çipli kimlik kartları 2017’de dağıtılacak

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde çipli kimlik kartlarının yıl başından itibaren verilmeye başlanacağı bildirildi.

Pınarbaşı Nüfus Müdür Vekili Ünal Şahin 2017 Ocak’tan itibaren Pınarbaşı ilçesinde nüfus müdürlüğü aracılığıyla çipli ve güvenlikli kimlik kartlarının verilmeye başlanacağını belirtti. Kimlik kartı için bizzat başvurulması gerektiğini ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi: "Her vatandaşın orta parmağı ile avuç içi sisteme aktarılacaktır. Sırasıyla işaret, yüzük, serçe ve son olarak başparmağın biyometrik verileri alınacaktır. 15 yaşını tamamlamış her bireyin biyometrik verileriyle imzası sisteme aktarılacaktır. İsteğe bağlı olarak da 7 ile 15 yaş arasındaki bireylerin biyometrik verileri sisteme kayıt yapabilecektir. Yeni kimliklerimiz 10 yıllık kullanım süresi var. Kimliklerin 15 lira ücreti tabidir. Kayıp kimlik ücreti 30 liradır. 30 günlük süre içinde yapılan doğum bildirimlerinden ücret alınmamaktadır. Sisteme mevcut adresi bulunan vatandaşlarımız, herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunabilecektir."

Bu arada Pınarbaşı’nda ilk çipli kart başvurusu İlçe Nüfus müdür vekili Ünal Şahin ve nüfus memuru Erhan Ölmez tarafından yapıldı.