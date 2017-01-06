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06 Ocak 2017 16:25

Pınarbaşı’nda "Kara çorba" günü

Pınarbaşı’nda

06 Ocak 2017 16:25

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde kış mevsiminin başlaması dolayısıyla vatandaşlara ilçenin meşhur çorbası "Kara çorba" ikramı yapıldı.
Belediye başkanlığı tarafından Cuma namazı çıkışı ilçe meydanında düzenlenen programda 500 kişilik Kara çorba dağıtıldı. Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kara çorbanın yöreye özgü ve meşhur yemeklerinden olduğunu ifade ederek, "Her yörenin kendine özgü yemek çeşidi vardır. Bizim de Pınarbaşı ilçemize özgü meşhur Kara çorbamız var. Kara çorba, ilçeye gelen ziyaretçilerimize, misafirlerimize ikram ettiğimiz ve yiyenlerin de büyük keyif aldıkları,lezzetli olduğunu ifade ettikleri bir yemeğimizdir. Daha önceden de yapılan ancak bu kadar kapsamlı olmayan Kara Çorba gününü geliştirerek geleneksel hale getirdik. Her yıl gün dönümü olan 21 Aralık’ta düzenlediğimiz bu organizasyonu diğer programlarımız nedeniyle bugün yapabildik. Şifa kaynağı olan bu çorbamızın vatandaşlarımıza afiyet şifa olmasını diliyorum" dedi.
Programa katılan vatandaşlar da Kara çorbanın özellikle kış aylarında içilmesinin daha faydalı olduğunu söyleyerek, Pınarbaşı belediye başkanlığına organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.



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