Dr. Yılmaz Çolak, Kastamonu’da kurulması planlanan Uluslararası Polis Eğitim Merkezini inceledi. Çolak, her yıl 40 ülkenin uzman polislerine eğitimler verdiklerini belirterek, 2017 yılında 5 bin 300 Suriyeli polisi eğittiklerini söyledi.

Dr. Yılmaz Çolak, beraberinde Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonulu işadamı Cengiz Aygün, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile birlikte Kadıdağı mevkiinde kurulması planlanan Uluslararası Polis Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Dr. Yılmaz Çolak, yerli ve yabancı emniyet teşkilatı mensuplarının eğitim göreceği Uluslararası Polis Eğitim Merkezi alanının Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu aracılığıyla Polis Akademisi Başkanlığına tahsis edildiğini belirterek, "Bu alan üzerinde kuracağımız tesislerde ulusal ve uluslararası polis eğitilmesini düşünüyoruz. Şuanda uygulamalı eğitim alanı olarak planladığımız bir bölgedir. Resmi olarak Kastamonu PMYO etrafında yürüyecek" dedi.

Şuanda Türkiye’de 37 tane polis okulunun bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Çolak, "Bizim bütün birimlerimiz Ankara’dan merkezden idare ediliyor. Şuanda Türkiye çapında 37 tane okulumuz var. 3 tane uygulamalı kamp alanımız var. Genellikle okullar üzerinde ya da Ankara’daki polis amirleri eğitim üzerinden eğitimlerimizi veriyoruz" diye konuştu.

"Afgan ve Suriyeli polisleri eğitiyoruz, Irak ve Katar’dan da bu yönde talepler var"

Yurt dışından da Kastamonu’ya eğitime polislerin geleceğini belirten Çolak, "Bizler, şuanda Afgan polisine eğitimler veriyoruz. Suriye polisini eğitiyoruz, Katar’dan böyle bir talep var, Irak’tan talep var. Dolayısıyla bu eğitimlerde çok farklı okullarımızı kullanabiliyoruz. 37 okulumuzun hepsini kullanabiliyoruz. Ama bu bölge çok özel bir bölge, hem coğrafi konum itibariyle hem de yeşilliği itibariyle, temiz havası itibariyle yabancılarında ilgisini çekebilecek bir alan diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Her yıl 40 yabancı ülkenin uzman polislerine eğitimler veriyoruz"

Her yıl 40 civarında ülkenin uzman polislerine eğitimler verdiklerini açıklayan Prof. Dr. Çolak, "Sivas Polis Meslek Okulu Eğitim Merkezinde Afgan polisini eğitiyoruz. Şuanda ismini veremeyeceğim üç tane okulda Suriye polisini eğitiyoruz. Aynı şekilde başka ülkelerden de talepler var. Bunlara yönelik eğitimlerimiz oluyor. Bunun dışında bizlerin yürütmüş olduğu hizmet içi eğitimlerimiz oluyor. Her yıl 30 veya 40 civarında yabancı ülkelerin uzmanlarına polislikle ilgili uygulamalı eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla aktif bir şekilde bu meslek yüksekokullarını kullanıyoruz. Tabi her okulda bu tarz bir imkan yok. Dolayısıyla Kastamonu Polis Okulu, bu anlamda öne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"2017 yılında 5 bin 300 tane Suriye polisi eğittik"

2017 yılında 5 bin 300 Suriyeli polisi eğittiklerini belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Burada bir mevcut bina var. Onun konumu henüz netleşmedi. Netleşince ondan sonra inşallah buraya yatırım yapılması düşünülüyor. 2017 yılında 5 bin 300 tane Suriye polisi eğittik. Biz, bu eğitimi 5 tane okulda yaptık"

"Hem ülkemize hem de ilimize değer katacak bir eğitim merkezi olacak"

Uluslararası Polis Eğitim Merkezi’nin hem Türkiye’ye hem de Kastamonu’ya değer katacağına inandığını belirten AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de şunları kaydetti:

"Yaklaşık olarak 1 yılı aşkın Polis Akademisi Başkanımız başta olmak üzere diğer yetkililerle bu süreçte arsa tahsis işlemleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda öncelikle ülkemize ve ilimize çok fazda değer katacağına inanıyorum. Sürekli olarak bir sirkülasyon içerisinde buraya polislerin eğitim için gelip gitmeleri Kastamonu’ya çok şey katacaktır."