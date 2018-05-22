Polis Akademisi Uluslararası Eğitim Merkezine arsa tahsisi gerçekleşti

Demir, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Polis Akademisi Uluslararası Eğitim Merkezini Kastamonu’ya kazandırdıklarını belirterek, “Kadı Dağında 220 dönüm arazi tahsisi yapıldı. Çevre güvenlik duvarları için ödeneği aktarıldı. Diğer poligonlar, eğitim tesisleri, binaların donatısı ve diğer çalışmalar için çalışmalar başladı” dedi.

Polis Akademisi Uluslararası Eğitim Merkezini ek yatırım programına teklif edeceklerini söyleyen Demir, “Her yıl yaklaşık 1000 yabancı polis özel harekatlara eğitim verilecek. Sabit kadrosu ile Kastamonu’ya özellikle esnafımıza ekonomik anlamda çok önemli katkı sağlayacaktır. Eğitimler 6 aylık dönemler halinde yapılacak ve her 6 ayda mezuniyet törenleri düzenlenecek. İlimize Kastamonu’muza hayırlı olsun” diye konuştu.

Polis Akademisi Uluslararası Eğitim Merkeziyle ilgili tabelanın bugün tahsisi yapılan arsaya dikildiğini belirten Demir, “Daha Kastamonu’da yapacak çok işimiz var. Bu yüzden AK Parti olarak mutlaka 3-0 yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.