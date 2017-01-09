Polis, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü, telefonla artan dolandırıcılık olayları sonrasında vatandaşlara broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla artan dolandırıcılık olayları sonrasında vatandaşlara ilçe merkezinde broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan iş yerlerini ve evleri gezerek vatandaşlara artan dolandırıcılıklar nedeniyle broşür dağıttı. Polis memurları hem broşür dağıttı hem de vatandaşları telefonda arayarak kendisini polis olarak tanıtanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının yanı sıra vatandaşları hırsızlık gibi diğer suçlar konusunda da uyarıcı broşür dağıtarak dikkatli olmalarını istedi.

Emniyet Müdürlüğü’nün dağıttığı broşürden alan vatandaşlar, telefonla dolandırıcılık olayının kendi başlarına da geldiğini ancak dolandırıcının kendilerini kandıramadığını söylediler. Polisin dağıttı broşürden alan bir vatandaş, “Beni telefonla arayan şahıs kendisini polis olarak tanıttı. Benden TC kimlik numaramı istedi. Ben kimseye kimlik numaramı vermediğimi söyledim. Eğer çok gerekiyorsa bir memurunu göndermesini söyledim. Beni dolandıramayacağını anlayınca telefonu küfür ederek kapattı” diyerek başından geçen olayı anlattı.

Polis ekipleri, vatandaşların daha da dikkatli olmaları gerektiğini ve kendini polis, savcı, jandarma olarak tanıtanlara inanmamaları uyarısında bulundu.