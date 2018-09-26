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Polis ekipleri torbacılara göz açtırmıyor

Kastamonu polisi torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği uygulamalar ile okul önlerinde, metruk binaların bulunduğu bölgelerde satıcılara göz açtırmıyor.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik okul önlerinde, okul yakınlarında ve metruk binaların bulunduğu bölgelerde uygulama gerçekleştirdi. Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada şüphelenilen araçların sürücüleri durduruldu.


Araçları durdurulan sürücüler ve araçları didik didik arandı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamasını polis köpeği de getirildi. Polis köpeği durdurulan araçların bagaj, lastik jantları ve motor kısımlarını dikkatli şekilde aradı.

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