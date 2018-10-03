Polis ekiplerinden narkotik uygulaması

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eski Devlet Hastanesi karşısında asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler, okul önlerinde, okul yakınlarında ve metruk binaların bulunduğu bölgelerde de uyuşturucu aramada kullanılan eğitimli köpeklerle arama faaliyetinde de bulundu. Ekipler, uygulama esnasında şüphelendikleri araçları durdurarak hem GBT hem de araçlarda arama yaptı.

Araçları durdurulan sürücüler ve araçları didik didik arandı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamasını polis köpeği de getirildi. Polis köpeği durdurulan araçların bagaj, lastik jantları ve motor kısımlarını yasakla madde aradı. Uygulamada hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı. Araması bulunan vatandaşlar gözaltına alınırken, bazı araçlar ise trafikten men edildi.