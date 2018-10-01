Polisten üniversiteli öğrencilere “El Ele Güvenliği Geleceğe” bilgilendirmesi

Kastamonu Üniversitesine bu yıl başlayacak olan öğrenciler, “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje adı altında bilgilendirildi.

Projede Kastamonu Merkezde Eğitim Fakültesi ve Kuzeykent Kampüsü ile ilçeler; Abana, Araç, Çatalzeytin, Devrekâni, İhsangazi, İnebolu, Taşköprü ve Tosya' da bulunan Meslek Yüksek Okulları olmak üzere 10 ayrı noktada açılan Polis Dostluk Stantlarında öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri ve propaganda yöntemleri ile uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje sonunda dostluk ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi için öğrencilere ikramlarda bulunuldu.