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Polisten üniversiteli öğrencilere “El Ele Güvenliği Geleceğe” bilgilendirmesi

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunca “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.


Kastamonu Üniversitesine bu yıl başlayacak olan öğrenciler, “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje adı altında bilgilendirildi.


Projede Kastamonu Merkezde Eğitim Fakültesi ve Kuzeykent Kampüsü ile ilçeler; Abana, Araç, Çatalzeytin, Devrekâni, İhsangazi, İnebolu, Taşköprü ve Tosya' da bulunan Meslek Yüksek Okulları olmak üzere 10 ayrı noktada açılan Polis Dostluk Stantlarında öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri ve propaganda yöntemleri ile uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.


Proje sonunda dostluk ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi için öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

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