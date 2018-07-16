Pompeiopolis Antik Kenti, turizme açılıyor

Proje ihalesini alan yetkili firma ekipleri, Anıtlar ve Röleve Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar ile birlikte Pompeiopolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Kastamonu ve Taşköprü turizmi için büyük önem arz eden proje, bakanlıkça yatırıma alınarak önümüzdeki aylarda yapım ihalesi gerçekleştikten sonra hayata geçecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, içenin turizm yönünden gelişmesi ve ziyaretçilerin yıl boyunca Pompeiopolis Ören Yeri’ne ziyarete gelmesi için projenin uzun uğraşılar sonucu hayata geçecek olmasından mutluluk duyduklarını belitti. Başkan Arslan, Pompeiopolis Antik Kenti’nin bölge turizmine de bu sayede daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında Ören yeri alanı düzenlenme projesi içerisinde idari binalar, umumi alanlar, satış binaları ve yürüme yolları yer alacak.