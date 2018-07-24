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24 Temmuz 2018 17:23

“Pompeipolis’ten Taşköprü’ye” konulu konferans düzenlendi

Taşköprü Belediyesi tarafından “Pompeipolis’ten Taşköprü’ye Kültürel Miras ve Müzeler” konulu konferans düzenlendi.

“Pompeipolis’ten Taşköprü’ye” konulu konferans düzenlendi

24 Temmuz 2018 17:23


Taşköprü Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kadir Şişginoğlu katıldı. Konferansta konuşan Şinginoğlu, Pompeipolis’in önemini ve geçmişten günümüze kalan kültürel miraslar hakkında bilgiler verdi. Konferans sonunda Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kadir Şişkinoğlu’na plaket takdim etti. Programa Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, daire amirleri, Ressamlar ve vatandaşlar katıldı.




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