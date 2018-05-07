Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde gerçekleşen Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Sözleşmesi İmza Törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, “Son yıllarda tarım konusunda Kastamonu’da ciddi gelişmeler, proje artışları yaşandı. Bunda öncelikle tarım teşkilatımızın bu konuyu ciddiye almayı ve mümkün olduğu kadarıyla bu desteklerden fazla insanın yararlandırılmaya çalışılması. Bunun dışında tarımsal alanda faaliyet gösteren kuruluşlarımızda çiftçilerimize proje desteği sağlayarak bir danışmanlık verircesine daha fazla projenin hazırlanması ve ayakları yere basan projelerin hazırlanmasına onlarda destek oluyorlar. Bunlarla birlikte çiftçilerimizin de daha fazla üretim yapma konusunda arzuları ve istekleri, proje üreterek destek alma çabaları da bulunuyor. Bunun sonucunda da başarılı bir durum ortaya çıkıyor” dedi.

“Bu projelerle tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz”

Sulamanın çiftçilerin sigortası olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Nasıl diğer felaketlere karşı tarım sigortası yaptırıyorsanız, diğer bir sigorta aracı da bana göre tarımsal sulamadır. Çünkü hava koşullarına bağlı kaldığımızda zaman zaman aşırı yağış, zaman zaman kuraklık bunlar bizim elimizde değil. Cenab-ı Allah ne veriyorsa bizler ona razı gelmeliyiz. Ama yerdeki su kaynaklarını değerlendirmek bizlerin elinde. Bu da barajlarla, göletlerle ve yer altındaki sulardan istifade ederek oralardaki suyu tarım arazilerimize ihtiyacı kadar suyu vererek böylece bu riski ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu bakımdan yaptığımız projeler, burada en başta belki de köyden kente olan göçün en başta sebebi olan ‘ben ekiyorum ama bu ekimin sonu ne olacak’ sorusunun ortadan kalkmasını sağlamış olacağız. Yani riski azaltmış olacağız. Aynı zamanda sulamanın diğer bir faydası da üretimin, verimin artmasıdır. Bu da sulama alanındaki projelerin giderek artmasına neden oluyor. Bizlerde bundan sonra tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa’da birinci sırada bulunuyor”

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Eşref Can da, “Türkiye, Avrupa’da 61 milyar dolar tarım üretimiyle birinci sırada yer alıyor. Dünyada da 8’inci sırada yer alıyor. Türkiye, tarımda aslında önemli bir ülke konumunda. Bazıları Türkiye’de tarım yapılmıyor veya tarıma gereken desteklemeler verilmiyor diyor ama devletimiz gerçekten bu hususta tarıma gereken desteği, teşviki veriyor. Ne yazık ki artık gençlerimiz köylerde, kırsal kesimde durmuyor. Kırsalda yaşayan nüfusumuz yüzde 25’e kadar düştü. Yüzde 75 nüfusumuzda şehirlerde yaşıyor. Bunun gerekçelerinden ya kız vermiyorlar ya da topraklar bölünmüş, verimli değil. Bu yüzden topraklarımızın verimli hale gelmesi için toplulaştırmaya önem vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje hazırlanmasında destek ve katkıları bulunanlara teşekkür belgesi verildi. Daha sonra Bireysel Sulama Sistemlerinde desteklenen 254 projeyle hibe sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda 3 milyon TL proje tutarı olan ve 1 milyon 370 bin TL’si hibe edilecek. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 4 bin 750 dekar alanda basınçlı sulama yapılabilecek.