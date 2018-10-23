PTT'nin 178'inci kuruluş yıl dönümünde 178. kişi hediyesini aldı

Kastamonu'da PTT'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Merkez Şubesi'ne gelen 178'inci müşteri ödüllendirildi.

PTT'nin kuruluş yıl dönümü Kastamonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan ve kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren PTT Başmüdürü Mustafa Nalbant, “1840 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde halkımızın hizmetinde bulunan kuruluşumuz, 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle 178 başarılı yılı geride bırakmanın haklı ve onurlu gururunu yaşamaktadır. Çağdaşlaşmanın gereği olarak her geçen gün gelişerek hizmet vermeye tüm şevkimizle devam etmekteyiz. Başmüdürlüğümüz sorumluluk sahasında, 34 ATM ile otomasyona açık 20 merkez, 13 şube, 1 Mobil Şube ve 3 acente olmak üzere 37 iş yerinde toplam 201 çalışanla PTT hizmetleri verilmektedir. Merkezde 10'uncu şubemiz olacak olan Tosya Yolu Şubemizi yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

“Binalarımız yenilenerek modernize edilmiştir”

Kurumun hizmetlerine değinen Nalbant, “Halkımıza sunmakta olduğumuz hizmet çeşitliliğimiz gelişen teknolojiye paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve halkımıza hizmetin en iyisini sunma noktasında öncü bir kurum olmak için adım adım ilerlemekteyiz. Kamunun memnuniyetini arttırmak için eğitimli personel ve teknoloji ile desteklenmiş çalışmalarımız da kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürmektedir. Hizmetlerimiz sunulurken vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları, iş yerlerimizde rahat etmeleri ve kolaylıkla ulaşabilmeleri için iş yerlerimiz ana yollar üzerinde konumlandırılmış, sayıları arttırılmış ve binalarımız yenilenerek modernize edilmiştir. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalarımızın asıl gayesi; posta, banka, kargo ve lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü kuruluş olma ve böylece ülkemizin 2023 vizyonunda başarılı ve istikrarlı bir kurum olarak yerini almasını sağlamaktır. Bugüne kadar kendimizle rekabet edecek kadar yaptığımız hizmetler, bundan sonra yapacaklarımızın habercisi niteliğindedir. Tüm dünyada haberleşme, iletişim ve lojistik alanında yaşanmakta olan hızlı gelişmeleri aynı anda takip ederek uygulamaya koymayı hedefleyen bir kurum olarak 178 yıllık tecrübenin verdiği güvenle hep birlikte kuruluşumuzu daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından PTT Merkez Şubesi'nde 178'inci müşteri olan Aygül Bayseçkin'e, PTT Başmüdürü Mustafa Nalbant tarafından günün anısına hediyeler takdim edildi.