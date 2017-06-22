PVC malzemesi yüklü kamyon, şarampole devrildi: 1 yaralı

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Hacıbey Kavşağında Muhittin Kemancıoğlu (49) idaresindeki PVC malzemesi yükle kamyon, Doğu Çevre Yolunda seyir halindeki iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Muhittin Kemancıoğlu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Muhittin Kemancıoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyondaki malzemelerin başka bir araca aktarılmasının ardından kaza yapan kamyon, çekici marifetiyle otoparka çekildi.