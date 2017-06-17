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17 Haziran 2017 21:06

Rahatsızlanan Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ı binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde dün vefat eden Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Rahatsızlanan Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ı binlerce kişi sonsuzluğa uğurladı

17 Haziran 2017 21:06

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, konuşmak için çıktığı kürsüde gözyaşlarına boğuldu.


6 aydır yakalandığı akciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar (49), Cuma günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyar’ın cenazesi bugün Abana ilçesine getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Kastamonu ilçeleri belediye başkanlarının tamamı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ve yönetim kurulu ile ilçe başkanları, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, KASDER Bursa yönetimi, kamu kurum amirleri ile ilçe ve il dışından bir çok kişi katıldı. Kastamonu Milletvekili Murat Demir, konuşmak için çıktığı kürsüde ağlamaktan uzun süre konuşamadı. Gözyaşlarına boğulan Milletvekili Demir, Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar ile anılarını paylaştığı duygusal bir konuşma yaptı. Milletvekili Metin Çelik ve Vali Yaşar Karadeniz duygu yüklü konuşma gerçekleştirdi. Cenaze namazına katılanlar Rıdvan Oyar’ı gözyaşları arasında uğurladı.


Merhum Rıdvan Oyar’ın cenazesi Abanalı şehit Ömer Şenel’in bulunduğu Abana Şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi




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