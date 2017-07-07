Rögarda mahsur kalan köpek, 6 saat sonra belediye ekipleri kurtardı

Kastamonu’da İnönü Mahallesi’nde vatandaşlar, Karaçomak Deresinde rögarda bir köpeğin mahsur kaldığını fark ederek, belediye ekiplerine haber verdi. Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakımevinden gelen ekipler, rögarda mahsur kalan köpeğin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Hayvan Bakımevi görevlileri, itfaiyeden yardım istedi. Köpeğin mahsur kaldığı bölgeye gelen itfaiye aracı, derenin üzerinden merdiven uzatarak köpeğe ulaşmaya çalıştı. Bu girişim başarısız olunca belediyeye ait iş makinesi çağrıldı. Karaçomak Deresine giren kepçenin üzerine çıkan Hayvan Bakımevi görevlileri, köpeğin bulunduğu alana giderek köpeği rögardan aldı. Kepçe ile kenara gelen ekipler, köpeğim bakım ve tedavisini yapmak üzere Hayvan Ambulansı ile Hayvan Bakımevine götürdü. Ekiplerin, köpeği kurtarmak için verdiği mücadele çevredeki vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.