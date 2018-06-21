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21 Haziran 2018 14:32

Sabah sporuna çıkan şahıs ölü olarak bulundu

Kastamonu’da sabah sporuna çıkan şahıs, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Sabah sporuna çıkan şahıs ölü olarak bulundu

21 Haziran 2018 14:32


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Honsalar Mahallesinde Elmas Sokak üzerinde ikamet eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğuna yönelik ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sabah sporu için dışarıya çıkan şahsın rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçlerinin de incelemede bulunduğu şahsın 52 yaşındaki Mehmet Korkut Tokgöz olduğu tespit edildi. Olay sonrası Mehmet Korkut Tokgöz’ün cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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