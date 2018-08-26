“Saçlarınızı kaybetmek istemiyorsanız stresten uzak durun”

Reyhan Tığlı, saç hastalıklarının oluşmasında önemli etkenlerden birisinin stres olduğunu belirterek, bu yüzden stresten uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cildiye Uzmanı Uzman Dr. Reyhan Tığlı, saçların sağlığı ve nasıl korunması gerektiği hakkında bilgilendirmede bulundu. Tığlı, “Saçlar, güzelliğimizin tamamlayıcısıdır, insanın dış görünümünü etkiler. Saçın yapısını oluşturan ana elementler keratin, su, pigment, yağlar ve eser elementlerdir. Sağlıklı saçlar, parlak, görünümü düzgün ve kolay taranabilir özellikleri taşır. Saçın bu özellikleri, sistemik hastalıklar ve çevresel etmenlerin etkisiyle bozularak; saçlarda kırılma, mat, sağlıksız görüntü ve dökülme şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Saç yıkama sıklığı kişiye göre değişkenlik gösterir. Saç günde en fazla bir, en az haftada bir defa yıkanmalıdır. Saçlar yıkanırken kişinin saç tipine uygun şampuanı tercih etmesi önemlidir” dedi.

Saçta sık görülen hastalıkların kepeklenme, egzama ve saç dökülmesi olduğunu söyleyen Dr. Reyhan Tığlı, “Kepeklenme en sık görülen saç sorunudur. Sinirsel egzama ya da bilimsel adıyla nörodermit, sık görülen bir cilt sorunudur. Boyun, ense, saçlı deri, omuzlar ve topuk bölgelerinde sürekli kaşıntı ve bunun sonucunda deride kızarıklık görünür. Hastalığın oluşmasında stres en önemli etmendir. Tedavisinde steroidli kremler, antihistaminik ilaçlar ve nemlendiriciler kullanılır. Ciddi vakalarda hastalar psikiyatri uzmanları ile birlikte takip edilir. Saç boyalarının içeriğinde bulunan bazı maddeler alerjik bünyeye sahip kişilerde kontakt dermatit (alerjik egzama) bulgularına neden olabilir” diye konuştu.

Saç dökülmesinin de sık karşılaşılan bir diğer saç hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Tığlı, şöyle konuştu:

“Tedavide amaç dökülmeyi durdurmaktır, öncelikle saç dökülmesi durumunun nedeni araştırılır. Besinsel eksiklikler, sıkı diyet, hormonal bozukluklar, yüksek ateşli hastalıklar, akut kan kaybı, kullanılan ilaçlar, tiroid bezi hastalıkları, kronik hastalıklar saç dökülmesine neden olan başlıca durumlardır. Stresin de saç dökülmesinde önemli bir etkisi olduğu göz önünde tutulmalıdır. Saç dökülmesi ile karşılaşıldığında öncelikle gerekli laboratuvar testleri yapılır ve sistemik bir sebepten dökülmenin olup olmadığı değerlendirilir. Eksiklik tespit edildiğinde gerekli ilaçlarla hastanın tedavisi düzenlenir. Neden bulunamadığı zaman saçı güçlendirici ürünlere ve tedavilere başvurulur. Dökülmeyi iyileştirmek ve kontrol altına almak için uygulanan bir diğer yöntem saç mezoterapisidir. Saç mezoterapisinde saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve kan dolaşımını arttırıcı ilaçlar direkt saç diplerine enjekte edilir. Belirli aralıklarla yapılan bir uygulamadır. Ağrısı yok denecek kadar azdır. Tedavi tamamlandığında dökülmede azalma, saçlarda dolgunluk elde edilmiş olur.”