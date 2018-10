Sağlık-Sende mevcut başkan Mehmet Öz, güven tazeledi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kastamonu Şube Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Mehmet Öz, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlenen Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. İki liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Öz 131 oy alırken, Adnan Uslu ise 26 oyda kaldı. Bu sonuçla mevcut başkan Mehmet Öz, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Kongreye Sağlık-Sen Genel Başkanvekili Semih Durmuş, AK Parti eski Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, MHP Merkez İlçe Başkanı Fazlı Deligözoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Çılgınoğlu katıldı.

“Milli olan kuruluşlarımızı kimselere teslim etmemeliyiz”

Genel Kurulda Sağlık-Sen Genel Başkanvekili Semih Durmuş, “Gerçekten sendikamızın kurucusu onursal genel başkanımız dediğimiz merhum Mehmet Akif İnan sendikal mücadeleyi tanımlarken Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek erdemliler hareketi olarak tanımlamıştır. Yatırım yapılması gereken en büyük alanın yarının sağlam temelleri olması için ve eğer bizler insanımıza yatırım yaparsak, ülkemize de yatırım yapmış oluruz. 40 yıl önceki istatistiklerde dünyanın en fakir 10 ülkesi arasında olan Singapur, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin olmamasına rağmen uygulamış oldukları 30 yıllık programla dünyanın en zengin 3'ncü ülkesi olmayı başarmış bunun altında yatan esas unsur; bilinçli, programlı, sistemli bir şekilde insanlarını yatırım yapmasıdır. Bizim ülkemizde çok değerli insanlar var, gelecek vaat eden insanlar var bunun için sivil toplum kuruluşlarına çok büyük görevler düşmektedir. Türkiye zorlu süreçlerden geçti, bizler her zaman insanlarımıza yatırım yaparak bu zorlu zamanlarımızın üstesinden gelmeyi her zaman başardık. Bizler bu vatanda hüküm süreceksek her zaman güçlü olmalıyız. Mutlak süratle kendimizi geliştirmeliyiz, çocuklarımızın eğitimine çok özen göstermeliyiz, sürekli okumalı, okutmalıyız. Her zaman kendinize yatırım yaparsanız, içlerimizden siyasetçiler, akıllı insanlar çıkacaktır” dedi.

“Zorlu süreçlerde önümüze çıkan engellerde bile umudumuzu hiç kaybetmedik”

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ise, “Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı olarak 5. Olağan Genel Kurula büyük bir coşku ile gitmenin onurunu yaşıyorum. Sendikal mücadele içinde karşılaştığımız ve birebir yaşadığımız zorlu süreçlerde önümüze çıkan engellerde bile umudumuzu hiç kaybetmedik. Sorunlarımızın çözümü noktasında yeni hedefler koyduk, bu hedefleri ulaşılmaz bulanlar oldu. Ama biz üyelerimizden aldığımız güce güveniyorduk. Üyelerimizin gücünü çalışma hayatında neler yapabileceğini bir kez daha gösterdik. Kardeşlik hukukumuz için kucaklayıcı olmaya devam edeceğiz! Sizlere şunu belirtmek isterim ki hizmetlerimiz her kulvarda başarı ile devam etmektedir. Bu bağlamda, genel merkez ve mali müşavirlerin yapmış olduğu genel denetim sonucu Sağlık-Sen Kastamonu Şubesi Türkiye'de ilk 3'e girmiştir. Kalıcı bir eser olarak sağlık çalışanlarının kolay ulaşılabileceği bir büro satın alarak 48 ayda borcu bitirilmiştir. Sendikamıza hizmet veren aracımızın bakım maliyeti artmasından dolayı yönetim kurulu ve genel merkezimizin onayı ile değiştirilmiş, borcu ödenmiştir. Sağlık-Sen Kastamonu şubesinin şuan borcu yoktur. Memur-Sen ve Sağlık-Sen her daim üyelerine yakışır bir şekilde çalışmış amatör kümede olan sendikacılığı yapmış olduğu hizmet ile süper lige taşımış her geçen yıl kendi rekorunu artırmaya devam etmektedir. 1 üye ile başlayan il temsilciliği şuan 2 bin 163 üyesi ile ilimizde yetkili olan Sağlık-Sen, üyelerimizin ve bugüne kadar sendikamıza hizmet edenlerin eseri. Eserinizle gurur duymak, mutlu olmak en doğal hakkınız. Sendikal mücadele bir gönül işidir, bir gövde gösterisi değildir! Bizlere sendikal” şeklinde konuştu.